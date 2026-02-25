Breaking news icon BREAKING
Νέο Opel Corsa GSE: Επιδόσεις και συναίσθημα

Η γκάμα των ηλεκτρικών μοντέλων GSE εμπλουτίζεται με το νέο Corsa GSE. Η sport έκδοση θα είναι διαθέσιμη για παραγγελία εντός του έτους.

Γιώργος Σκευοφύλαξ avatar
Γιώργος Σκευοφύλαξ

Η Opel διευρύνει την γκάμα των ηλεκτρικών μοντέλων GSE. Σύντομα, το νέο Opel  Corsa GSE θα προσφέρει έντονες συγκινήσεις, δυναμικές επιδόσεις και αυθεντική ηλεκτρική οδηγική εμπειρία. Μετά το λανσάρισμα του Opel Mokka GSE την περασμένη χρονιά, το Corsa GSE αποτελεί το επόμενο sport μοντέλο καθημερινής χρήσης που υπόσχεται συναρπαστικές ηλεκτρικές επιδόσεις.

«Μικρό, ευέλικτο και εξαιρετικά πρακτικό, το Opel Corsa αποτελεί ένα διαχρονικό best seller. Τα τρία γράμματα “GSE” από την άλλη, εκφράζουν την ηλεκτροκίνηση υψηλών επιδόσεων και τη δυναμική οδήγηση. Το νέο Corsa GSE ενώνει αυτούς τους δύο κόσμους. Είναι η νέα, αμιγώς ηλεκτρική, κορυφαία έκδοση του μικρού μας μοντέλου και θα προσφέρει ανόθευτη, ηλεκτρική οδηγική απόλαυση», δήλωσε ο CEO της Opel, Florian Huettl.

opelcorsagse.jpg

Όπως το Mokka GSE, το νέο Corsa GSE βασίζεται στην τρέχουσα γενιά του μοντέλου παραγωγής. Το δημοφιλές supermini αποκτά ξεχωριστά σχεδιαστικά στοιχεία GSE, που ενισχύουν τον δυναμικό του χαρακτήρα και το κάνουν να ξεχωρίζει. Παράλληλα, υπόσχεται συναρπαστικές επιδόσεις, με μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Το νέο Opel Corsa GSE θα είναι διαθέσιμο για παραγγελία εντός του έτους.

