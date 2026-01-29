Opel Grandland Electric AWD: Οδηγική απόλαυση με κίνηση 4x4

Οι χειμερινές συνθήκες οδήγησης μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα απαιτητικές, ειδικά σε δρόμους με πάγο ή χιόνι. Σε αυτό το περιβάλλον, το Νέο Opel Grandland Electric All-Wheel Drive ξεχωρίζει, προσφέροντας κορυφαία πρόσφυση, αυξημένη ασφάλεια και υψηλό επίπεδο οδηγικής απόλαυσης.

Τεχνολογία

Το Grandland Electric AWD είναι το πρώτο ηλεκτρικό Opel με τετρακίνηση και συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες με πλαίσιο που διαθέτει τεχνολογία απόσβεσης επιλεκτικής συχνότητας. Ο καινοτόμος αυτός συνδυασμός εξασφαλίζει μεγαλύτερη σταθερότητα, άνεση και σιγουριά, ακόμη και στις πιο δύσκολες χειμερινές διαδρομές.

Ηλεκτρική απόδοση x2

Το Grandland Electric AWD αποδίδει συνδυαστική ισχύ 325 ίππων, χάρη στον εμπρός ηλεκτροκινητήρα των 213 και τον επιπλέον πίσω κινητήρα των 112 ίππων. Η διάταξη αυτή προσφέρει εξαιρετική ισορροπία και αυξημένο έλεγχο, ιδιαίτερα σε διαδρομές με κλειστές στροφές. Η μέγιστη ροπή των 509 Nm (343 Nm εμπρός και 166 Nm πίσω) είναι διαθέσιμη από μηδενικές στροφές, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και άφθονη ισχύ σε προσπεράσεις ή απαιτητικές ανηφορικές διαδρομές.

Καθοριστικό ρόλο στη δυναμική συμπεριφορά του μοντέλου παίζει το εξελιγμένο πλαίσιο. Η μοναδική τεχνολογία απόσβεσης επιλεκτικής συχνότητας χρησιμοποιεί δεύτερο υδραυλικό κύκλωμα στο αμορτισέρ, επιτρέποντας μηχανική προσαρμογή της απόσβεσης ανάλογα με τη συχνότητα των κινήσεων. Έτσι, το Grandland Electric AWD προσφέρει υψηλή άνεση σε ανώμαλους δρόμους, αλλά και sport, άμεση αίσθηση όταν οι συνθήκες το απαιτούν.

Πιστό στο DNA της Opel και Autobahn-proof, το Grandland Electric AWD παραμένει σταθερό στο φρενάρισμα, στις στροφές και σε υψηλές ταχύτητες, χάρη και στις ειδικές ρυθμίσεις σε ελατήρια, αντιστρεπτικές δοκούς, τιμόνι και σύστημα ESC.

Απόλυτος έλεγχος σε κάθε επιφάνεια

Για οδήγηση σε χιόνι, πάγο ή ολισθηρό οδόστρωμα, το πρόγραμμα 4WD αποτελεί την ιδανική επιλογή. Οι δύο ηλεκτροκινητήρες λειτουργούν συνεχώς, κατανέμοντας ισόποσα την ισχύ και στους τέσσερις τροχούς. Παράλληλα, τα συστήματα ESP και ελέγχου πρόσφυσης διαθέτουν ειδικές ρυθμίσεις, ενισχύοντας περαιτέρω την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Σε στεγνό δρόμο ή ήπιες συνθήκες, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρία επιπλέον προγράμματα:

Normal: Προτεραιότητα στον εμπρός άξονα για μέγιστη αποδοτικότητα. Ισχύς έως 230 kW (313 hp) και 450 Nm ροπής, με αυτόματη ενεργοποίηση του πίσω κινητήρα όταν απαιτείται.

Sport: Συνεχής λειτουργία και των δύο κινητήρων με κατανομή 60:40, για δυναμική οδήγηση. Πλήρης ισχύς και ροπή, με πιο άμεση απόκριση σε τιμόνι και γκάζι.

Eco: Έμφαση στη μέγιστη αυτονομία, με περιορισμό ισχύος στα 157 kW (213 hp). Σε έντονη επιτάχυνση, ενεργοποιείται αυτόματα και ο πίσω κινητήρας.

Υψηλές επιδόσεις, κορυφαία αεροδυναμική, μηδενικές εκπομπές ρύπων

Το Grandland Electric AWD επιταχύνει από 0–100 km/h σε μόλις 6,1 δευτερόλεπτα, ενώ με συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,278 αποτελεί το πιο αεροδυναμικά αποδοτικό Grandland μέχρι σήμερα.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου NMC με ωφέλιμη χωρητικότητα 73 kWh προσφέρει αυτονομία έως 502 km (WLTP). Η επαναφόρτιση από 20% σε 80% ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 30 λεπτά σε ταχυφορτιστή DC.

Σημαντικό πλεονέκτημα για τους χειμερινούς μήνες αποτελεί και το προσαρμοζόμενο, αντιθαμβωτικό σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD, το οποίο φωτίζει με ακρίβεια τον δρόμο χωρίς να ενοχλεί τους άλλους οδηγούς.

Το Opel Grandland Electric AWD αποτελεί τον ιδανικό σύμμαχο για ασφαλή και άνετα ταξίδια, είτε πρόκειται για μια σύντομη απόδραση είτε για χειμερινές διακοπές. Το μοντέλο είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία από 52.900 € (συμπεριλαμβανομένης προωθητικής ενέργειας). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο opel.gr και στο Επίσημο Δίκτυο Opel.