Νέο όριο 30 χλμ την ώρα στις πόλεις: Σωτηρία ή πηγή νέων προβλημάτων;

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, που εγκρίθηκε πρόσφατα, καθιερώνει από 1η Νοεμβρίου 2025 όριο ταχύτητας 30 χλμ/ώρα μέσα σε όλες τις πόλεις. Μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο όριο ίσχυε μόνο σε σχολικές ζώνες ή σε περιοχές ήπιας κυκλοφορίας. Το μέτρο εντάσσεται στη διεθνή στρατηγική οδικής ασφάλειας, η οποία ξεκίνησε από τη Διακήρυξη της Στοκχόλμης το 2020 και εφαρμόζεται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Τα υπέρ: Μείωση ατυχημάτων και περιβαλλοντικά οφέλη

Το κύριο επιχείρημα υπέρ του νέου ορίου αφορά την προστασία της ζωής. Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, η πιθανότητα να χάσει τη ζωή του ένας πεζός σε σύγκρουση μειώνεται από 85% σε μόλις 10% αν το όχημα κινείται με 30 χλμ./ώρα. Επιπλέον, πόλεις που υιοθέτησαν το ίδιο όριο κατέγραψαν σημαντικές μειώσεις:

Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ

35% λιγότερες συγκρούσεις συνολικά.

36% λιγότεροι τραυματισμοί.

34% μείωση θανατηφόρων ή σοβαρών περιστατικών.

46% λιγότεροι τραυματισμοί παιδιών και 75% μείωση παιδικών θανάτων.

Πέρα από την ασφάλεια, το μέτρο έχει θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής: χαμηλότερη ηχορύπανση, μείωση ρύπων και κατανάλωσης καυσίμων, περιορισμός φθοράς φρένων και ελαστικών. Όλα αυτά συνεισφέρουν τόσο στη δημόσια υγεία όσο και σε μελλοντική εξοικονόμηση πόρων για το σύστημα υγείας και τις υποδομές.

Τα κατά: Καθυστερήσεις και οικονομικές επιπτώσεις

Ωστόσο, δεν λείπουν οι αντιδράσεις. Το βασικό αντεπιχείρημα είναι ότι το νέο όριο θα αυξήσει τον χρόνο μετακίνησης σε ένα οδικό δίκτυο που ήδη υποφέρει από συμφόρηση. Για επαγγελματίες οδηγούς, όπως οι ταξιτζήδες ή οι διανομείς, το μέτρο σημαίνει λιγότερες διαδρομές, μειωμένα εισοδήματα και έμμεση οικονομική ζημιά για το κράτος.

Επιπλέον, για τους αναβάτες μεγάλων μοτοσικλετών το όριο των 30 χλμ./ώρα θεωρείται επικίνδυνο, καθώς περιορίζει το γυροσκοπικό φαινόμενο που κρατά δίκυκλο και αναβάτη όρθιους, αυξάνοντας τον κίνδυνο απώλειας ισορροπίας.

Οι εξαιρέσεις και τα διλήμματα

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι σε βασικές αρτηρίες και λεωφόρους των πόλεων θα διατηρηθεί το ανώτατο όριο των 50 χλμ./ώρα.

Ελληνική Αστυνομία

Αυτή η διαφοροποίηση μπορεί να διευκολύνει τη ροή της κυκλοφορίας, όμως ταυτόχρονα δημιουργεί ανησυχίες: η εναλλαγή διαφορετικών ορίων μέσα στον ίδιο αστικό ιστό ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους οδηγούς και να μειώσει τη συνολική αποτελεσματικότητα του μέτρου. Σε μια χώρα όπου η τήρηση των ορίων είναι ήδη προβληματική, ο κίνδυνος αδιαφορίας για το νέο όριο είναι υπαρκτός.

Το ζητούμενο: Εφαρμογή και υποδομές

Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι αν το μέτρο θα εφαρμοστεί στην πράξη. Στην Ελλάδα, τα υφιστάμενα όρια παραβιάζονται συστηματικά και η αστυνόμευση είναι περιορισμένη. Χωρίς ενίσχυση ελέγχων, εγκατάσταση καμερών και βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών, η καθιέρωση των 30 χλμ./ώρα κινδυνεύει να μείνει κενό γράμμα.

Σε τελική ανάλυση, η μείωση της ταχύτητας στις πόλεις έχει σαφή πλεονεκτήματα για την ασφάλεια και το περιβάλλον, αλλά και σοβαρές προκλήσεις για την οικονομία και την καθημερινότητα. Η επιτυχία του μέτρου θα κριθεί από το κατά πόσο θα υπάρξει πραγματική εφαρμογή και στήριξη από την πολιτεία.