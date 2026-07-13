Νέο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Trade-Up από την Opel: Όσο πιο παλιό…τόσο πιο καλό

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Στο πλαίσιο του προγράμματος, όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του αυτοκινήτου που ανταλλάσσεται, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος που εξασφαλίζει ο πελάτης για την αγορά ενός νέου Opel. Με αυτόν τον τρόπο, η Opel επιβραβεύει όσους επιθυμούν να ανανεώσουν το όχημά τους, κάνοντας την απόκτηση ενός νέου μοντέλου ακόμη πιο προσιτή.

Στο πρόγραμμα Ανταλλαγής Trade-Up συμμετέχουν δημοφιλή μοντέλα της Opel, που καλύπτουν κάθε ανάγκη μετακίνησης:

Opel Corsa – Το δημοφιλές αυτοκίνητο πόλης, με σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό. Διαθέσιμο με όφελος έως €3.300.

Opel Mokka – Το δυναμικό SUV που ξεχωρίζει για τη βραβευμένη σχεδίασή του, τον προηγμένο εξοπλισμό και τον ξεχωριστό χαρακτήρα του. Διαθέσιμο με όφελος έως €2.700.

Opel Frontera – Το ευρύχωρο και πολυδιάστατο SUV 5 ή 7 θέσεων, ιδανικό για οικογένειες, αλλά και για όσους αναζητούν άνεση, πρακτικότητα και ευελιξία σε κάθε διαδρομή. Διαθέσιμο με όφελος έως €2.500.

Opel Grandland – Το κορυφαίο SUV της Opel, που συνδυάζει εντυπωσιακή σχεδίαση, προηγμένα συστήματα ασφάλειας, σύγχρονη τεχνολογία και κορυφαία επίπεδα άνεσης. Διαθέσιμο με όφελος έως €4.100.

Με το νέο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Trade-Up η Opel καλεί τους ενδιαφερόμενους να απευθυνθούν στο Επίσημο Δίκτυο Opel, προκειμένου να ανακαλύψουν το εξατομικευμένο όφελος που αντιστοιχεί στο όχημά τους.