Σταθερά στο πλευρό του Ολυμπιακού η Opel για 3η συνεχόμενη χρονιά

Όταν οι κορυφαίες επιδόσεις συναντούν την καινοτομία, οι επιτυχημένες συνεργασίες αντέχουν στον χρόνο. Η Opel και η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανανεώνουν τη χορηγική τους συμπόρευση για τρίτη διαδοχική αγωνιστική περίοδο, επιβεβαιώνοντας μια σχέση που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και το κοινό όραμα.

Κοινές αξίες με φόντο την κορυφή

Δεν πρόκειται απλώς για μια τυπική χορηγική συμφωνία, αλλά για μια ουσιαστική ένωση δυνάμεων. Η συνέπεια, η πειθαρχημένη ομαδικότητα και η διαρκής αναζήτηση της υπεροχής αποτελούν τον κοινό βηματισμό της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας και του ιστορικού συλλόγου. Αυτές οι αρχές καθοδηγούν τις ενέργειές τους, τόσο στις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού όσο και στις καθημερινές προκλήσεις.

Πράσινη μετακίνηση και σύγχρονη τεχνολογία

Στο πλαίσιο αυτής της διαδρομής, η Opel αναλαμβάνει να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Μέσα από την ανανεωμένη και εξηλεκτρισμένη γκάμα των μοντέλων της, προσφέρει λύσεις που ξεχωρίζουν για την προηγμένη τεχνολογία, την κορυφαία ασφάλεια και τη φιλική προς το περιβάλλον αποδοτικότητα.

Έτοιμοι για τη νέα αγωνιστική σεζόν

Με το σφύριγμα της νέας περιόδου, οι δύο πλευρές ξεκινούν μαζί μια ακόμη διαδρομή. Στόχος τους παραμένει η κατάκτηση νέων κορυφών, συνδυάζοντας το αθλητικό πάθος στο χορτάρι με την τεχνολογική υπεροχή στους δρόμους.