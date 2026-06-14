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Ένα αυτοκίνητο που άντεξε περισσότερα από 30 χρόνια στην ασταμάτητη γραμμή παραγωγής. Ένα όχημα που δεν δίστασε να αναμετρηθεί με τις αφιλόξενες ερήμους του ράλι Dakar, που εκνεύρισε τη Citroen και ανάγκασε τους ιθύνοντες της να μιλούν για αντιγραφή, που έκανε τον γύρο του κόσμου και έγινε παγκόσμιο σύμβολο μόδας.

Το Renault 4 έφερε το lifestyle στο προσκήνιο πολύ πριν καν δημιουργηθεί ή οριστεί ο όρος. Σήμερα, το θρυλικό «Κατρέλ» (Quatrelle) επιστρέφει. Πιο σύγχρονο από ποτέ, αμιγώς ηλεκτρικό και έτοιμο να κατακτήσει τους δρόμους της νέας εποχής ως Renault 4 E-Tech Electric.

Η κληρονομιά: Πώς ένα «ταπεινό» μοντέλο έσωσε έναν κολοσσό

Η ιστορία μας ξεκινά το 1961. Το Renault 4 (επίσημα γνωστό ως R4 μέχρι το 1965) σημείωσε άμεση, σαρωτική επιτυχία. Ήταν το αυτοκίνητο που λειτούργησε ως σανίδα σωτηρίας, βοηθώντας τη γαλλική εταιρεία να αποφύγει την οικονομική κατάρρευση. Η δημοφιλία του παρέμεινε τόσο υψηλή που η Renault συνέχισε να το κατασκευάζει για τρεις δεκαετίες χωρίς ριζικές αλλαγές, ξεπερνώντας τελικά τα 8 εκατομμύρια κομμάτια σε παραγωγή παγκοσμίως (Ευρώπη, Αφρική και Νότια Αμερική).

Το R4 ήταν το πρώτο επιβατικό αυτοκίνητο της μάρκας με κίνηση στους εμπρός τροχούς, μια επιλογή του θρυλικού διευθυντή Pierre Dreyfus, ο οποίος, αν και αρχικά σκεπτικός, πείστηκε για τα πλεονεκτήματα της διάταξης.

Τα σημεία-σταθμοί της ιστορικής διαδρομής του R4

Η γέννηση της πρακτικότητας: Η γραμμή της οροφής επεκτάθηκε από το παρμπρίζ μέχρι πίσω, δημιουργώντας ένα επίπεδο πάτωμα και μια τεράστια πίσω πόρτα. Ήταν, ουσιαστικά, ο προπάτορας των σύγχρονων hatchback.

Μηχανική ιδιοφυΐα και ανάρτηση: Εφοδιάστηκε αρχικά με τον υδρόψυκτο κινητήρα Billancourt 747 κ.εκ. (και αργότερα με τον Cléon-Fonte). Για να ξεπεραστεί το εμπόδιο της σύνδεσης του κιβωτίου με τον μοχλό ταχυτήτων, εφαρμόστηκε μια έξυπνη διάταξη στο πάνω μέρος του μοτέρ. Η μαλακή ανάρτηση με ράβδους στρέψης χάριζε απίστευτη άρθρωση στους τροχούς, κάνοντάς το εξαιρετικά ικανό εκτός δρόμου.

Το Marketing της εποχής: Στο ντεμπούτο του στο Παρίσι το 1961, η Renault επιστράτευσε την καμπάνια «Prenez le volant» (Πάρτε το τιμόνι), αφήνοντας 200 αυτοκίνητα στους δρόμους με τα κλειδιά στη μίζα για να τα δοκιμάσει το κοινό!

Η κόντρα με τη Citroen: Η ομοιότητά του με το Citroen 2CV προκάλεσε ένταση. Όταν ο Στρατηγός de Gaulle ράτησε τον François Michelin αν όλα πάνε καλά, εκείνος απάντησε: «Θα πήγαιναν, αν η Renault σταματούσε να μας αντιγράφει».

Ειδικές Εκδόσεις και Lifestyle: Από το γυναικείο La Parisienne με το χαρακτηριστικό μοτίβο «ψάθας», μέχρι το παραθαλάσσιο, ανοιχτό Plein Air του 1968 και το επαγγελματικό Fourgonette που κατέκλυσε τη γαλλική ύπαιθρο.

Ο Γύρος του Κόσμου και το Dakar: Το 1967 οι αδελφοί Marreau έκαναν τον γύρο του κόσμου με ένα R4, κερδίζοντας μάλιστα βραβείο στις Κάννες για το σχετικό ντοκιμαντέρ. Το 1979, στο πρώτο ράλι Paris-Dakar, τερμάτισαν 5οι, ενώ το 1980 ανέβηκαν στο τρίτο σκαλί του βάθρου, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες ισχυρότερα οχήματα.

Η παραγωγή του ολοκληρώθηκε πανηγυρικά στο Novo Mesto της Σλοβενίας, δίνοντας τη σκυτάλη στο Twingo το 1993. Όμως, ο κύκλος δεν έκλεισε ποτέ οριστικά.

Renault 4 E-Tech Electric: Το σύγχρονο Crossover

Το μέλλον που είχε υποσχεθεί η Renault είναι πλέον εδώ. Το νέο Renault 4 E-Tech Electric δεν είναι μια απλή, στείρα ρετρό αντιγραφή. Είναι ένα απόλυτα σύγχρονο, compact B-SUV (μήκους 4,14 μέτρων), το οποίο τοποθετείται ιδανικά ανάμεσα στο Clio και το Captur, έχοντας ως βάση την προηγμένη ηλεκτρική πλατφόρμα AmpR Small.

Με απόσταση από το έδαφος που αγγίζει τα 181 χιλιοστά, το νέο R4 διατηρεί τον περιπετειώδη χαρακτήρα του προκάτοχου του. Η σχεδίασή του «ξυπνά» μνήμες: H φωτιζόμενη ενιαία μάσκα στο εμπρός μέρος, οι τετραγωνισμένες αναλογίες και τα τρία κάθετα πίσω LED φώτα αποτελούν σαφή κλείσιμο του ματιού στο ένδοξο παρελθόν, προσαρμοσμένα όμως στην αισθητική του 2026.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου ηλεκτρικού Renault 4

Κορυφαία πρακτικότητα: Πιστή στις αξίες του 1961, η καμπίνα προσφέρει χώρο αποσκευών 420 λίτρων με χαμηλό κατώφλι φόρτωσης. Το κάθισμα του συνοδηγού αναδιπλώνεται πλήρως, επιτρέποντας τη μεταφορά αντικειμένων μήκους έως 2,2 μέτρων (όπως μια σανίδα του σερφ!).

Ηλεκτρικά κινητήρια σύνολα: Διατίθεται σε δύο εκδόσεις. Η κορυφαία αποδίδει 150 ίππους (110 kW) και 245 Nm ροπής με μπαταρία 52 kWh, προσφέροντας 0-100 χλμ./ώρα σε 8,2 δευτερόλεπτα και αυτονομία έως 409 χλμ. (WLTP). Η αστική έκδοση αποδίδει 120 ίππους (90 kW) με μπαταρία 40 kWh και αυτονομία 308 χλμ.

Έξυπνη και γρήγορη φόρτιση: Εξοπλίζεται με ενσωματωμένο αμφίδρομο φορτιστή AC 11 kW, ο οποίος υποστηρίζει τεχνολογία V2L (Vehicle-to-Load) για να τροφοδοτείτε εξωτερικές συσκευές με ρεύμα. Σε ταχυφορτιστή DC (έως 100 kW), η μπαταρία αναπληρώνει το 15-80% σε μόλις 30 λεπτά.

Τεχνολογία και συνδεσιμότητα: Στο εσωτερικό δεσπόζει το ψηφιακό περιβάλλον OpenR Link με κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών και ενσωματωμένες υπηρεσίες Google (Google built-in). Μαζί του συστήνεται και ο "Reno", ο έξυπνος εικονικός βοηθός (avatar) της Renault.

Ελευθερία κίνησης (Extended Grip): Για όσους θέλουν να τιμήσουν τις εκτός δρόμου καταβολές του μοντέλου, το προαιρετικό σύστημα Extended Grip προσφέρει ειδικά προγράμματα οδήγησης για χώμα, λάσπη ή χιόνι, συνεργαζόμενο άψογα με τα στάνταρ ελαστικά τεσσάρων εποχών.

Ένας θρύλος, δύο εποχές

Το Renault 4 E-Tech Electric αποδεικνύει ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται απλώς, αλλά εξελίσσεται. Εκεί που το κλασικό «Κατρέλ» προσέφερε προσβάσιμη, σκληροτράχηλη και οικονομική μετακίνηση για τις μάζες του 20ού αιώνα, το νέο μοντέλο έρχεται να εκδημοκρατίσει την ηλεκτροκίνηση με στυλ, απαράμιλλη πρακτικότητα και high-tech χαρακτήρα.

Η Renault δεν δημιούργησε απλώς ένα ακόμα ηλεκτρικό SUV· αναγέννησε μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής.