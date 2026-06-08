Πανελλήνια Παρουσίαση Renault 4 E-Tech Electric: Το pop icon έγινε το απόλυτο ηλεκτρικό crossover

Υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα, που δεν αποτελούν απλώς μεταφορικά μέσα, αλλά κεφάλαια της παγκόσμιας pop κουλτούρας. Το αυθεντικό Renault 4 του 1961 ήταν ακριβώς αυτό: Ήταν όπως το «blue jean» αλλά σε τέσσερις τροχούς. Ανθεκτικό, προσιτό, ένα πραγματικό voiture à vivre (αυτοκίνητο για τη ζωή) που συντρόφευσε πάνω από 8 εκατομμύρια οδηγούς σε όλο τον κόσμο.

Σήμερα, στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, η Renault χρησιμοποιεί δημιουργικά τη νοσταλγία. Αναβιώνει τον θρύλο, παρουσιάζοντας το νέο Renault 4 E-Tech Electric. Δεν πρόκειται για μια απλή σχεδιαστική άσκηση, αλλά για ένα ολοκληρωμένο, αμιγώς ηλεκτρικό B-SUV που έρχεται να εκδημοκρατίσει την πράσινη μετακίνηση, στοχεύοντας στην καρδιά της σύγχρονης οικογένειας.

Μία βόλτα με τη γαλλική σχολή στα καλύτερά της

Κλείνοντας την πόρτα του νέου Renault 4 E-Tech, η πρώτη αίσθηση είναι αυτή της οικειότητας. Όταν όμως πατάς το μπουτόν της εκκίνησης και ο ηλεκτροκινητήρας των 150 ίππων ζωντανεύει και καταλαβαίνεις ότι το μέλλον είναι εδώ. Στο δρόμο, το γαλλικό crossover ξεδιπλώνει έναν εξαιρετικά ισορροπημένο χαρακτήρα. Χάρη στην πλατφόρμα AmpR Small (το χαμηλό κέντρο βάρους λόγω της μπαταρίας στο δάπεδο) και την πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων —μια πολυτέλεια που σπανίζει σε αυτή την κατηγορία— το αυτοκίνητο «διαβάζει» το οδόστρωμα με υποδειγματικό τρόπο.

Η κύλιση είναι πολιτισμένη και οι κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων φιλτράρονται αποτελεσματικά. Το τιμόνι, με μόλις 2,6 στροφές από άκρη σε άκρη, προσφέρει ευελιξία στα στενά της πόλης, με τον κύκλο στροφής να περιορίζεται στα 10,8 μέτρα.

Εκεί όμως που το Renault 4 E-Tech αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού είναι η λειτουργία One Pedal. Αφήνοντας το γκάζι, το αυτοκίνητο επιβραδύνει προοδευτικά μέχρι την πλήρη ακινητοποίηση, ανακτώντας ενέργεια. Μετά από λίγα χιλιόμετρα, ξεχνάς το πεντάλ του φρένου στην κίνηση της πόλης.

Αν αποφασίσεις να βγεις εκτός ασφάλτου; Τα 18,1 εκατοστά απόστασης από το έδαφος και το προηγμένο σύστημα Extended Grip με λειτουργίες Snow και All-terrain, σου δίνουν τη σιγουριά να κινηθείς σε λάσπη και χιόνι με περίσσια αυτοπεποίθηση.

Ρετρό-φουτουριστική σχεδίαση που μαγνητίζει τα βλέμματα

Οπτικά, το αυτοκίνητο είναι ένας μαγνήτης βλεμμάτων. Οι σχεδιαστές της Renault πέτυχαν διάνα, παντρεύοντας το χθες με το αύριο. Η φωτιζόμενη μονοκόμματη μάσκα μήκους 1,45 μέτρων —μια παγκόσμια πρωτιά στην αυτοκινητοβιομηχανία— αγκαλιάζει τους στρογγυλούς προβολείς, παραπέμποντας ευθέως στο μοντέλο του '61.



Οι τρεις ανάγλυφες γραμμές στις πόρτες θυμίζουν τα πλαστικά προστατευτικά του R4 GTL, ενώ το χαρακτηριστικό πίσω πλαϊνό παράθυρο και τα κάθετα πίσω φώτα σε σχήμα κάψουλας ολοκληρώνουν ένα σύνολο γεμάτο χαρακτήρα. Με μήκος 4,14 μέτρα, το Renault 4 E-Tech τοποθετείται ιδανικά ανάμεσα στο Clio και το Captur, προσφέροντας compact εξωτερικές διαστάσεις αλλά τεράστιους χώρους στο εσωτερικό.

Καμπίνα-χώρος διαβίωσης και ψηφιακή ευφυΐα

Περνώντας στο εσωτερικό, η ατμόσφαιρα αλλάζει ανάλογα με την έκδοση. Στην Techno, για παράδειγμα, το «denim» ύφασμα από ανακυκλωμένο πολυεστέρα ντύνει το ταμπλό και τις πόρτες, δημιουργώντας ένα casual, νεανικό περιβάλλον.

Οι χώροι για τους πίσω επιβάτες είναι κορυφαίοι για την κατηγορία (αντίστοιχοι του Captur), ενώ η πρακτικότητα απογειώνεται με το πορτμπαγκάζ των 420 λίτρων. Το κατώφλι φόρτωσης βρίσκεται μόλις στα 61 εκατοστά από το έδαφος (επίδοση ρεκόρ), κάνοντας τη φόρτωση παιχνιδάκι. Παράλληλα, το κάθισμα του συνοδηγού αναδιπλώνεται πλήρως, επιτρέποντας τη μεταφορά αντικειμένων μήκους έως 2,20 μέτρων!

Στο ψηφιακό κομμάτι, η διπλή οθόνη OpenR με ενσωματωμένο Google (Maps, Assistant, Play Store) προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία συνδεσιμότητας. Δίπλα σου βρίσκεται πάντα ο Reno, ο ψηφιακός «συνοδηγός»-avatar που συνεργάζεται με το ChatGPT. Θέλεις να ανοίξεις τη μεγάλη, υφασμάτινη ηλεκτρική οροφή Canvas Roof για να μπει ο ήλιος στην καμπίνα; Απλά το ζητάς από τον Reno.

Με οικολογική συνείδηση και ευρωπαϊκή σφραγίδα

Το Renault 4 E-Tech Electric δεν είναι απλώς ένα «καθαρό» αυτοκίνητο επειδή δεν εκπέμπει ρύπους. Κατασκευάζεται στην Ευρώπη (στο Maubeuge της Γαλλίας) με το 75% των προμηθευτών να βρίσκεται σε ακτίνα 300 χλμ. Έχει συνολικό ποσοστό ανακυκλωσιμότητας 88,6%, χρησιμοποιεί 41 κιλά ανακυκλωμένων πολυμερών, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας του είναι σχεδιασμένος χωρίς τη χρήση σπάνιων γαιών.

Με δύο επιλογές μπαταριών (40 kWh για την πόλη με 308 χλμ. αυτονομίας και 52 kWh για ταξίδια με έως 409 χλμ. αυτονομίας), αμφίδρομο φορτιστή V2L και το έξυπνο Electric Route Planner που προετοιμάζει τη θερμοκρασία της μπαταρίας για ταχυφόρτιση DC, το νέο Renault 4 αποδεικνύει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να είναι πρακτική, στιλάτη και, πάνω από όλα, ανθρώπινη.

Χαρακτηριστικά του Renault 4 E-Tech Electric

• Διαστάσεις & Κατηγορία: Compact B-SUV με μήκος 4,14 m, πλάτος 1,80 m, ύψος 1,57 m και μεταξόνιο 2,62 m.

• Απόσταση από το Έδαφος: 18,1 cm (1,2 cm περισσότερα από το Captur) για Crossover δυνατότητες.

• Χώρος Αποσκευών: 420 λίτρα με χαμηλό κατώφλι φόρτωσης (61 cm) και επιπλέον 55 λίτρα κάτω από το δάπεδο.

• Πρακτικότητα: Ανακλινόμενα πίσω καθίσματα και αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού (επίπεδη πλάτη) για μεταφορά αντικειμένων έως 2,20 m.

• Εκδόσεις Κινητήρων & Μπαταρίας:

• Μεγάλη έκδοση: 110 kW (150 bhp / 245 Nm), μπαταρία 52 kWh, αυτονομία έως 409 km (WLTP).

• Μικρή έκδοση: 90 kW (120 bhp / 225 Nm), μπαταρία 40 kWh, αυτονομία έως 308 km (WLTP).

• Χρόνοι Φόρτισης (Έκδοση 52 kWh): 10-100% σε 4,5 ώρες με AC 11 kW / 15-80% σε 30 λεπτά με DC 100 kW.

• Καινοτομίες Οδήγησης: Λειτουργία One Pedal για οδήγηση με ένα πεντάλ, σύστημα Extended Grip (Snow / All-terrain) και πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων (multi-link).

• Τεχνολογία & Συνδεσιμότητα: Σύστημα OpenR Link 10 ιντσών με Google built-in, ψηφιακός βοηθός Reno με ChatGPT, Electric Route Planner (ERP) και premium ηχοσύστημα Harman Kardon 410W.

• Ασφάλεια (ADAS): Αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 2 (Active Driver Assist), My Safety Switch, Safety Coach (Βραβείο Καινοτομίας 2024) και Occupant Safe Exit Alert.

• Βιωσιμότητα: Κατασκευάζεται στο Ampere ElectriCity (Γαλλία), 88,6% ποσοστό ανακυκλωσιμότητας, 26,4% υλικά κυκλικής οικονομίας, κινητήρας χωρίς σπάνιες γαίες και 100% ανακυκλωμένα υφάσματα καθισμάτων (εκδόσεις Techno/Iconic).