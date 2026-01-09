Νέο Renault Clio στην Ελλάδα από €20.900

Πλήρως ανασχεδιασμένη, η νέα, 6η γενιά του Renault Clio είναι πάνω απ' όλα εντυπωσιακή, διαθέτοντας ένα εντελώς νέο και ξεχωριστό στυλ που αντανακλά τη σύγχρονη προσέγγιση της μάρκας στον τομέα του design και της τεχνολογίας.

Το νέο Renault Clio έχει αναβαθμιστεί συνολικά, συμπεριλαμβανομένης και της γκάμας των κινητήρων του. Διαθέτει κινητήρες που επιβεβαιώνουν περισσότερο από ποτέ τον χαρακτηρισμό του ως το πιο οικονομικό μοντέλο στη γκάμα των υβριδικών της Renault. Στο εσωτερικό, ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην ποιότητα, ενώ σε πολλά σημεία έχουν χρησιμοποιηθεί ανακυκλωμένα υλικά.

Aισθησιακή σχεδίαση και πιο sport από ποτέ

Αμέσως διακρίνει κανείς το μακρύτερο καπό, το αυξημένο (κατά 8χλστ.) μεταξόνιο των 2,59μ. και την έντονα δυναμική γραμμή της οροφής, που θυμίζει έντονα compact coupe.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της νέας εμφάνισης η κεραία σε σχήμα πτερυγίου και η ενσωματωμένη αεροτομή. Το αμάξωμα του νέου Clio δείχνει – και είναι - μεγαλύτερο από την προηγούμενη γενιά, με συνολικό μήκος που φτάνει από τα 4,05 στα 4,12μ. (μεγαλύτερο κατά 67χλστ.), με μεγαλύτερους προβόλους και πιο φαρδύ εμπρός μετατρόχιο (κατά 22χλστ.). Το ύψος ακολουθεί και αυτό την ίδια λογική, αυξημένο στο 1,45μ. (κατα 11χλστ.).

Η νέα φωτιστική υπογραφή, με τα μεγάλα φώτα ημέρας που παραπέμπουν αισθητικά στο διαμάντι του εμβλήματος της μάρκας, ολοκληρώνεται με το χαρακτηριστικό σχήμα των φωτιστικών σωμάτων με το μαύρο πλαίσιο.

Το νέο Clio διατηρεί και ορισμένα διαχρονικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως οι κρυφές χειρολαβές των πίσω θυρών, αλλά και το περίγραμμα των παραθύρων, που στενεύει στην πίσω γωνία, καθιστώντας το το μοναδικό αυτοκίνητο στην κατηγορία του με κρυφές τσιμούχες στα τζάμια του.

Σύγχρονη εικόνα και τεχνολογία στο εσωτερικό

Το ταμπλό διαθέτει μία διπλή οθόνη σχήματος "V" 10,1 ιντσών (ανάλογα την έκδοση), με την κεντρική οθόνη να είναι προσανατολισμένη προς τον οδηγό. Το μικρής διαμέτρου τιμόνι προέρχεται από μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας, ενώ ο αριθμός των στροφών από τέρμα σε τέρμα έχει μειωθεί σε 2,6 (από 3,3), γεγονός που εξασφαλίζει στον οδηγό μια πιο σπορτίφ εμπειρία οδήγησης. Το τιμόνι ενσωματώνει, επίσης, το πλήκτρο Multi-Sense που παρέχει στον οδηγό τη δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων οδήγησης.

Το καινούργιο design των καθισμάτων χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα υλικά, επενδύσεις με νέο μοτίβο και έγχρωμες εμφανείς ραφές (ανάλογα με την έκδοση), συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας σύγχρονης εικόνας.

Η καμπίνα περιλαμβάνει δύο θύρες USB-C μπροστά, έναν επαγωγικό φορτιστή (ανάλογα με την έκδοση) και μια πρίζα 12 V στο πίσω μέρος.

Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ φτάνει τα 391 λίτρα (ανάλογα την έκδοση), ενώ αυτό είναι εύκολα προσβάσιμο χάρη στο χαμηλότερο (κατά 40χλστ. σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση) κατώφλι φόρτωσης.

Με οικολογική συνείδηση

Στην έκδοση Esprit Alpine, το νέο Renault Clio αποτελείται από 33.7% υλικά χαμηλής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης (ανακυκλωμένα υλικά: 24%, + τμήματα από απορρίμματα). Η έκδοση full hybrid Esprit Alpine μπορεί να ανακυκλωθεί σε πάνω από το 85% του συνολικού του βάρους της, μαζί με τις ζάντες αλουμινίου των 18 ιντσών. Πάνω από το 50% του ταμπλό είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο (39% για την κεντρική κονσόλα), το τμήμα απορρόφησης του προφυλακτήρα είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό, ενώ πάνω από το 50% του αλουμινίου των ζαντών 18 ιντσών της έκδοσης Esprit Alpine είναι ανακυκλώσιμο.

Κινητήρες υψηλής απόδοσης και επιδόσεων

Το νέο Renault Clio προσφέρει επιδόσεις ανώτερου επιπέδου καθώς διατίθεται με τρεις νέους, δυναμικούς κινητήρες. Η ισχύς τους κυμαίνεται από 115 έως 160 ίππους και έχουν σχεδιαστεί για να αξιοποιούν πλήρως τις μεγάλες δυνατότητες του πλαισίου, καθώς και το φαρδύτερο εμπρός μετατρόχιο του αυτοκινήτου. Το μοντέλο βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-B. Οι μηχανολόγοι της Renault αναβάθμισαν τις δυνατότητές του με σκοπό να εξασφαλίσουν κορυφαίο στην κατηγορία του επίπεδο άνεσης, μοναδική ευελιξία και επίπεδο ηχομόνωσης.

Το νέο Clio είναι πιο ευέλικτο από ποτέ και ταιριάζει σε κάθε οδηγική ανάγκη.

Η έκδοση Full hybrid E-Tech 160 ίππων στην κορυφή

Ο full hybrid E-Tech κινητήρας των 160hp αποτελεί την αιχμή του δόρατος για το Clio 6ης γενιάς. Αυτό το σύνολο που εξελίχθηκε από την Horse Powertrain, προσφέρει μοναδικό επίπεδο οδηγικής απόλαυσης, κορυφαίες επιδόσεις (επιτάχυνση 0 - 100km/h σε 8,3δλ. βελτιωμένη κατά 1δλ. σε σχέση με την προηγούμενη γενιά) και ασυναγώνιστο επίπεδο οικονομίας & αποδοτικότητας. Οι εκπομπές του CO2 δεν ξεπερνούν τα 89g/km (τιμή ρεκόρ), ενώ η κατανάλωση σε μικτό κύκλο είναι μόλις 3,9λ/100χλμ. – τιμή μικρότερη από την full hybrid E-Tech έκδοση των 145hp και έως και 40% χαμηλότερη από ένα αντίστοιχο μοντέλο με συμβατικό κινητήρα βενζίνης.

Το νέο Clio full hybrid E-Tech 160hp μπορεί να κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια για έως και στο 80% του χρόνου οδήγησης μέσα στις πόλεις και να διανύει, με συνολική αυτονομία που φτάνει τα 1.000 χλμ. Η τεχνολογία της Renault, συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο κινητήρα εσωτερικής καύσεως 1,8 λίτρου με άμεσο ψεκασμό κύκλου Atkinson, δύο ηλεκτροκινητήρες που τροφοδοτούνται από μια μπαταρία 1,4 kWh, με νέο σύστημα ψύξης, και ένα έξυπνο κιβώτιο πολλαπλών επιλογών χωρίς συμπλέκτη. Το κιβώτιο έχει εξελιχθεί με τεχνολογία από τους αγώνες της Formula 1 και διαθέτει δύο σχέσεις για την ηλεκτροκίνηση και τέσσερις για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Το νέο Clio διαθέτει επίσης τέσσερα προγράμματα οδήγησης (multi-sense), που προσαρμόζουν τη λειτουργία του κινητήριου συνόλου και την υποβοήθηση του συστήματος διεύθυνσης. Μεταξύ αυτών, το «smart mode» που προσαρμόζει τις παραμέτρους αυτόματα, ανάλογα το στυλ οδήγησης.

Επιπλέον επιλογές κινητήρων που ικανοποιούν κάθε οδηγική απαίτηση

Το νέο Renault Clio διατίθεται με τον 3κύλινδρο turbo κινητήρα βενζίνης TCe 1,2λ. που αποδίδει 115hp – μια πολύ σημαντική βελτίωση στην απόδοση σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων ή με το νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC (αμφότερα 6 σχέσεων), ένα πολύ οικονομικό και εξαιρετικά γρήγορο και κιβώτιο, με άμεση απόκριση και paddles στο τιμόνι.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, στις επιλογές της γκάμας θα προστεθεί και η έκδοση Eco-G με τον ίδιο 3κύλινδρο turbo κινητήρα διπλού καυσίμου (βενζίνης και LPG) και ισχύ 120hp, που θα συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο EDC, το οποίο αποτελεί μία άκρως φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης.

Υπερ-σύγχρονος εξοπλισμός συνδεσιμότητας & ασφάλειας

Το σύστημα OpenR Link με το ενσωματωμένο σύστημα πολυμέσων της Google τοποθετείται για πρώτη φορά σε αυτή την κατηγορία. Περιλαμβάνει δύο οθόνες των 10 ιντσών, η μία εκ των οποίων είναι κεντρική με ελαφρά κλίση προς τον οδηγό, και μια πλήρη σουίτα δικτυωμένων υπηρεσιών infotainment, όπως τα Google Maps, Google Assistant και το Google Play (που παρέχει πρόσβαση σε περισσότερες από 100 εφαρμογές).

Το προαιρετικό ηχοσύστημα της Harman Kardon προσφέρει πέντε επιλογές ηχητικών μοτίβων που έχουν εξελιχθεί με τη συνεργασία του Jean-Michel Jarre (Studio, Podcast, Concert, Immersion και Club), μέσω ενός 10κάναλου ενισχυτή συνολικής ισχύος 410 watt.

Εκτός από το αυτόματο χειρόφρενο, το οποίο διατίθεται ως στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις, το νέο Renault Clio διαθέτει περισσότερα, από ποτέ άλλοτε, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS). Για το συγκεκριμένο μοντέλο διατίθενται έως και 29 τέτοια συστήματα (ανάλογα την έκδοση), συμπεριλαμβανομένων και αρκετών που εμφανίζονται για πρώτη φορά στο Clio. Παράλληλα, το νέο Renault Clio διαθέτει ένα προηγμένο σύστημα με κάμερα που παρακολουθεί συνεχώς τη συμπεριφορά του οδηγού, ώστε να εντοπίσει έγκαιρα τα σημάδια κόπωσης, υπνηλίας ή/και απόσπασης της προσοχής του.

Επίσης, διαθέτει τις λειτουργίες Safety Score και Safety Coach (το οποίο κέρδισε βραβείο καινοτομίας στον τομέα της οδικής ασφάλειας στη Γαλλία το 2024), που βοηθούν τον οδηγό στον περιορισμό κινδύνου ατυχήματος. Ένα άλλο σύστημα, το Safety Monitor, είναι πλέον διαθέσιμο ως widget στον πίνακα ελέγχου, εμφανίζοντας σύντομα μηνύματα κειμένου και παρέχοντας ασφαλέστερη ανάγνωση από τον οδηγό.

Εκδόσεις και τιμές

Το νέο Renault Clio είναι άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμές από €20.900 (τιμή με την ισχύουσα προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος των €500), ενώ πλαισιώνεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδικής βοήθειας.