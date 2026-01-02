100.000 Renault 5 E-Tech Electric με παραγωγή στη Γαλλία και το Douai

Το εργοστάσιο Ampere ElectriCity στο Douai έχει ήδη κατασκευάσει 100.000 Renault 5 E-Tech electric από τον Οκτώβριο του 2024. Το 100.000ό όχημα – έκδοση Techno με μπαταρία 52 kWh (η πιο δημοφιλής επιλογή εξοπλισμού και μπαταρίας). Βραβευμένο με τον τίτλο Car of the Year 2025, το Renault 5 E-Tech electric αποτελεί μια πρόταση αισιόδοξη, σύγχρονη και πλήρως εναρμονισμένη με τις τεχνολογικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις της εποχής, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάδοση της ηλεκτροκίνησης.

«Λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά το λανσάρισμά του, η παραγωγή του 100.000ού Renault 5 E-Tech electric στο Douai αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσης των ομάδων μας και της εμπιστοσύνης των πελατών μας. Το εργοστάσιο της Ampere στο Douai έχει μεταμορφωθεί πλήρως, υιοθετώντας την ηλεκτροκίνηση, χάρη στο πάθος και την τεχνογνωσία του προσωπικού του. Σήμερα δεν γιορτάζουμε απλώς έναν αριθμό – αλλά την ικανότητά μας να γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο βιώσιμης καινοτομίας.» Pierre-Emmanuel Andrieux, Διευθυντής Εργοστασίου Douai, Ampere

Έξι μοντέλα σε μια γραμμή παραγωγής

Το ορόσημο αυτό αναδεικνύει, επίσης, τη σημασία της σήμανσης “Made in France”. Το Renault 5 E-Tech electric έχει λάβει και τη διάκριση Origine France Garantie. Η γραμμή παραγωγής του Douai κατασκευάζει συνολικά έξι ηλεκτρικά μοντέλα: Renault 5, Renault Megane και Renault Scenic E-Tech electric, Alpine A290, Nissan Micra και Mitsubishi Eclipse Cross. Καθημερινά συναρμολογούνται περίπου 900 οχήματα, με τα δύο τρίτα να είναι Renault 5 E-Tech electric. Η λειτουργία του εργοστασίου υποστηρίζεται από τρεις βάρδιες (πρωινή – απογευματινή – νυχτερινή).

Η Renault έχει επιλέξει να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής των ηλεκτρικών της οχημάτων στο συγκρότημα Ampere ElectriCity, όπου τα δύο τρίτα των προμηθευτών (μεταξύ αυτών και το Clermont για τους ηλεκτροκινητήρες) βρίσκονται σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων και η πλειονότητα των πελατών σε ακτίνα 1.000 χιλιομέτρων. Το συγκρότημα περιλαμβάνει επίσης το εργοστάσιο Maubeuge (Renault 4 E-Tech electric) και το εργοστάσιο Ruitz, που ειδικεύεται στη δημιουργία εξαρτημάτων κιβωτίων και στην παραγωγή κελυφών μπαταρίας μέσω της κοινοπραξίας Minth Electricity Technology.

«Το Renault 5 E-Tech electric αποτελεί σύμβολο της ικανότητάς μας να μετατρέπουμε ένα θρυλικό μοντέλο σε πηγή ανταγωνιστικότητας και βιομηχανικής υπεροχής. Η επιτυχία αυτή βασίζεται στη δύναμη ενός ολοκληρωμένου, αποδοτικού και τοπικού οικοσυστήματος που καλύπτει όλη την αλυσίδα αξίας – από το Douai και το Cléon, έως το Ruitz και τους συνεργάτες μας στην περιοχή Hauts-de-France. Περισσότερο από βιομηχανική επιτυχία, πρόκειται για μια συλλογική ανθρώπινη ιστορία που αποδεικνύει ότι μπορούμε να συνδυάζουμε ταχύτητα, καινοτομία και βιώσιμη αξία για τους πελάτες και τις κοινότητές μας.» Anne-Catherine Brieux, VP Industrial Operations, Ampere & Alpine

Το Renault 5 E-Tech electric γνωρίζει εντυπωσιακή εμπορική πορεία

Για αρκετούς μήνες αποτελεί το Νο1 στην κατηγορία των ηλεκτρικών Β-segment στην Ευρώπη, ενώ καταλαμβάνει τη 2η θέση στις ευρωπαϊκές πωλήσεις λιανικής, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Στη Γαλλία έχει εδραιωθεί στην κορυφή των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ τον Οκτώβριο ανέβηκε στην κορυφή και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ολλανδία και την Ισπανία είναι το Νο1 της κατηγορίας του.

Παράλληλα, το Renault 5 E-Tech electric επεκτείνεται πέρα από την Ευρώπη. Προσφάτως στη λίστα των χωρών που πωλείται προστέθηκαν η Τουρκία, το Ισραήλ και το Μαρόκο, ενώ νέες αγορές θα ακολουθήσουν το 2026.