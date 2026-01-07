Προωθητική ενέργεια Ayvens και Renault

Η Ayvens, σε συνεργασία με τη Renault, παρουσιάζει ένα νέο activation με πρωταγωνιστή το ανανεωμένο επαγγελματικό Renault Kangoo και βασικό μήνυμα «Άστα όλα πάνω του». Η ενέργεια ξεκίνησε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών (ΟΚΑΑ) και θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, προσφέροντας σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το δημοφιλές LCV της Renault.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, οι επισκέπτες της Λαχαναγοράς μπορούν να δουν από κοντά το Renault Kangoo μέσα από μια εντυπωσιακή ειδική εγκατάσταση, καθώς και σε ένα ολοκληρωμένο pop-up showroom με στελέχη της Ayvens και της Renault που βρίσκονται εκεί καθημερινά για να ενημερώνουν επαγγελματίες για τις εκδόσεις, τις τεχνολογίες και τις λύσεις λειτουργικής μίσθωσης. Το activation εντάσσεται στη στρατηγική της Ayvens για υποστήριξη σύγχρονων επιχειρήσεων με αξιόπιστα, ευέλικτα και αποδοτικά επαγγελματικά οχήματα.

Για περισσότερα από 100 χρόνια, η Renault σχεδιάζει, κατασκευάζει και διαθέτει ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (LCV), ανταποκρινόμενη με συνέπεια στις ανάγκες επαγγελματιών πελατών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η γκάμα επαγγελματικών Renault, ξεχωριστή θέση στην οποία κατέχει το Κangoo, της εξασφάλισε την πρώτη θέση σε πωλήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά LCV, το πρώτο 6μηνο του 2025.

Το Renault Kangoo αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για κάθε επαγγελματία, με ευρύχωρη καμπίνα, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και δυνατότητες φόρτωσης που εξυπηρετούν τόσο καθημερινές μεταφορές όσο και εξειδικευμένες ανάγκες διανομής. Χάρη στην πρακτικότητα και την τεχνολογική του υπεροχή, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη επαγγελματιών σε όλη την Ευρώπη και τώρα παρουσιάζεται στο ευρύτερο κοινό του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ)με τρόπο άμεσο και διαδραστικό.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της ενέργειας, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, θα πραγματοποιηθεί ειδικό event στον χώρο του pop-up showroom, όπου συνεργάτες και πελάτες της Ayvens, της Renault και του ΟΚΑΑ θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ακόμη καλύτερα το Kangoo, αλλά και τα ολοκαίνουργια Traffic & Master, να συνομιλήσουν με στελέχη των δύο εταιρειών και να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες και τις λύσεις mobility που προσφέρουν.

Με το activation «Άστα όλα πάνω του», η Ayvens και η Renault δημιουργούν μια ολοκληρωμένη εμπειρία γνωριμίας με το Renault Kangoo, σε έναν από τους πιο ζωντανούς επαγγελματικούς κόμβους της Αθήνας, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή τους να στηρίζουν επιχειρήσεις με λύσεις που απλοποιούν την καθημερινότητα και ενισχύουν την αποδοτικότητα.