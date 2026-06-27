Νέος Επίσημος Συνεργάτης After Sales για Geely και Zeekr στο Χαλάνδρι

Η GEO Mobility Hellas συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση του στρατηγικού της πλάνου για την ανάπτυξη ενός ισχυρού και πανελλαδικού δικτύου υποστήριξης, ανακοινώνοντας τη νέα συνεργασία της με τη Σ. Τουρνικιώτης Αυτοκίνητα στο Χαλάνδρι (Λ. Κηφισίας 290), η οποία εντάσσεται πλέον στο δίκτυο Επίσημων Συνεργατών After Sales των Geely και Zeekr.

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο του αυτοκινήτου, ολοκαίνουριες, σύγχρονες εγκαταστάσεις After Sales και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, η Σ. Τουρνικιώτης Αυτοκίνητα είναι έτοιμη να προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα ποιότητας των Geely και Zeekr. Μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης των τεχνικών της ομάδων, της χρήσης σύγχρονου διαγνωστικού εξοπλισμού και της εφαρμογής των εργοστασιακών διαδικασιών των δύο μαρκών, η GEO Mobility Hellas διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, αξιοπιστίας και φροντίδας για κάθε πελάτη. Οι κάτοχοι Geely και Zeekr μπορούν πλέον να εξυπηρετούνται και από τη Σ. Τουρνικιώτης Αυτοκίνητα για τις ανάγκες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των οχημάτων τους, απολαμβάνοντας άμεση, ποιοτική και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση.

