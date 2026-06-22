Νέο Zeekr 7GT: Το ηλεκτρικό Grand Tourer premium μοντέλο από €46.990

Φανταστείτε ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει την εκλεπτυσμένη σιλουέτα ενός κλασικού Grand Tourer με την καταιγιστική δύναμη της σύγχρονης ηλεκτροκίνησης. Αυτό ακριβώς είναι το ολοκαίνουργιο Zeekr 7GT, το οποίο μόλις προσγειώθηκε στην ελληνική αγορά, έτοιμο να ανατρέψει όσα ξέραμε για την premium κατηγορία. Σχεδιασμένο στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, έχει έναν αυθεντικό αέρα ευρωπαϊκής πολυτέλειας, έχοντας δημιουργηθεί αποκλειστικά για όσους αναζητούν τη συγκίνηση πίσω από το τιμόνι χωρίς κανέναν συμβιβασμό.

Σχεδίαση που μαγνητίζει και premium άνεση

Με την πρώτη ματιά, το Zeekr 7GT κλέβει τις εντυπώσεις με τις δυναμικές του αναλογίες. Το χαμηλό καπό, οι πόρτες χωρίς πλαίσιο και η αεροδυναμική γραμμή της οροφής που καταλήγει σε μια κομψή αεροτομή, του χαρίζουν μια σπορ και γεμάτη αυτοπεποίθηση παρουσία στον δρόμο.

Περνώντας στο εσωτερικό, η εμπειρία απογειώνεται με οδηγοκεντρική φιλοσοφία. Ο οδηγός περιβάλλεται από έναν hi-tech κόσμο με μία κεντρική οθόνη OLED 15 ιντσών και ένα εντυπωσιακό Head-Up Display επαυξημένης πραγματικότητας. Η τεράστια πανοραμική γυάλινη οροφή λούζει την καμπίνα με φυσικό φως, ενώ τα premium καθίσματα προσφέρουν στάνταρ λειτουργίες μασάζ, θέρμανσης και εξαερισμού, μετατρέποντας κάθε μεγάλο ταξίδι σε μια απολαυτική εμπειρία. Καταιγιστικές επιδόσεις που κόβουν την ανάσαΚάτω από το εντυπωσιακό αμάξωμα κρύβεται η προηγμένη ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800V. Στην κορυφαία του έκδοση, το 7GT εφοδιάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν την απίστευτη ισχύ των 646 ίππων, επιτρέποντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, η εξελιγμένη μπαταρία του προσφέρει αυτονομία που αγγίζει τα 655 χιλιόμετρα, διώχνοντας μια για πάντα το άγχος των αποστάσεων. Όταν έρθει η ώρα για ανεφοδιασμό, η υπερταχεία φόρτιση επιτρέπει στην μπαταρία να γεμίσει σε χρόνο ρεκόρ.

Μια πολύ καλή πρόταση στην ελληνική αγορά

Το Zeekr 7GT δεν φέρνει μόνο κορυφαία τεχνολογία, αλλά και μια μοναδική πρόταση αγοράς. Είναι ήδη διαθέσιμο στη χώρα μας με την αρχική τιμή να ξεκινά από τα €46.990 και κορυφαία εργοστασιακή εγγύηση που μπορεί να φτάσει έως και τα 10 έτη ή τα 200.000 χιλιόμετρα.

Τι νέο φέρνει το 7GT

Αυθεντική GT σχεδίαση: Σπορ αναλογίες με χαμηλό ύψος (1.456 mm) και κορυφαίο αεροδυναμικό συντελεστή Cd 0,25.

Κορυφαία ισχύς & αυτονομία: Έως 646 ίππους στην τετρακίνητη έκδοση Privilege και έως 655 χλμ. αυτονομίας (WLTP).

Υπερταχεία φόρτιση 800V: Υποστήριξη φόρτισης DC με ισχύ έως και 450 kW υπό ιδανικές συνθήκες.

Έξυπνο εσωτερικό: Επεξεργαστής Snapdragon 8295, τεράστιο Head-Up Display 35,5 ιντσών και κορυφαίο ηχοσύστημα Pro έως 2.160 W.

Ενεργή αερανάρτηση: Προηγμένο σύστημα Continuous Damping Control για απόλυτη ισορροπία άνεσης και σπορ συμπεριφοράς.

Εγγύηση-ρεκόρ: Βασική κάλυψη 5 ετών που επεκτείνεται έως τα 10 έτη ή 200.000 χλμ