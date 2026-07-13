Zeekr Connected: Κορυφαία εμπειρία συνδεσιμότητας

Η συνδεσιμότητα (connectivity) στο αυτοκίνητο έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Για τη Zeekr, η συνδεσιμότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλή επικοινωνία του χρήστη με τον έξω κόσμο κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής. Αποτελεί μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα σύνδεσης οδηγού, επιβατών και οχήματος, που μεγιστοποιεί τον έλεγχο, την άνεση, την ασφάλεια και την ψυχαγωγία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε μετακίνηση.

Κάτω από την ομπρέλα «Zeekr Connected», η Zeekr προσφέρει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών υπηρεσιών που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες της σύγχρονης ηλεκτρικής κινητικότητας. Όλα τα μοντέλα της μάρκας συνοδεύονται από το Standard Connectivity Package, το οποίο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών συνδεσιμότητας χωρίς πρόσθετη χρέωση. Παράλληλα, για όσους επιθυμούν ακόμη περισσότερες δυνατότητες, διατίθεται το προαιρετικό Premium Connectivity Package. Στην καρδιά της εμπειρίας βρίσκεται το Zeekr App, η εφαρμογή μέσω της οποίας ο ιδιοκτήτης μπορεί να διαχειρίζεται και να παρακολουθεί το όχημά του από οπουδήποτε. Η εφαρμογή παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση του αυτοκινήτου, απομακρυσμένο έλεγχο βασικών λειτουργιών, ειδοποιήσεις ασφαλείας, καθώς και δυνατότητα χρήσης Digital Key, μετατρέποντας το smartphone σε ψηφιακό κλειδί. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευές Android και iOS (έκδοση από 8.0 και 15.0 και άνω αντίστοιχα) και επιτρέπει μεταξύ άλλων:

Παρακολούθηση της κατάστασης του οχήματος σε πραγματικό χρόνο.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα θυρών από απόσταση.

Έλεγχο του συστήματος κλιματισμού.

Έλεγχο και προγραμματισμό της φόρτισης.

Άνοιγμα παραθύρων και θύρας φόρτισης.

Ειδοποιήσεις ασφαλείας και διαχείριση ψηφιακών κλειδιών.

Διαχείριση περισσότερων του ενός οχημάτων Zeekr μέσω του ίδιου λογαριασμού.

Η εμπειρία συνδεσιμότητας ενισχύεται περαιτέρω από τον έξυπνο φωνητικό βοηθό«Hey Zeekr», ο οποίος επιτρέπει τον χειρισμό λειτουργιών όπως η πλοήγηση, το σύστημα κλιματισμού, οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα παράθυρα μέσω φυσικών φωνητικών εντολών, ενώ βασικές λειτουργίες παραμένουν διαθέσιμες ακόμη και χωρίς σύνδεση δεδομένων.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην πλοήγηση. Το Zeekr Navigation έχει σχεδιαστεί ειδικά για ηλεκτρικά οχήματα και συνδυάζει ενημερωμένους χάρτες, έξυπνο σχεδιασμό διαδρομών με βάση την αυτονομία και αυτόματο προγραμματισμό στάσεων φόρτισης. Το σύστημα προετοιμάζει τη μπαταρία πριν την άφιξη σε ταχυφορτιστή, ώστε να επιτυγχάνονται οι καλύτερες δυνατές επιδόσεις φόρτισης, ενώ προσφέρει καθοδήγηση ακόμη και σε περιοχές χωρίς κάλυψη δικτύου.

Στα νέα Zeekr 7X και Zeekr 7GT, το σύστημα πλοήγησης προσφέρει επιπλέον πληροφορίες καιρού κατά μήκος της διαδρομής, mini-map στο Head-Up Display και δυνατότητα επιλογής προτιμώμενων δικτύων φόρτισης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εμπειρία ταξιδιού. Όλα τα μοντέλα Zeekr υποστηρίζουν επίσης Apple CarPlay και Android Auto, επιτρέποντας την απρόσκοπτη ενσωμάτωση του smartphone με το σύστημα πολυμέσων του αυτοκινήτου. Παράλληλα, μέσω του Zeekr App Store, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε μία συνεχώς εξελισσόμενη γκάμα εφαρμογών ψυχαγωγίας και παραγωγικότητας απευθείας από την κεντρική οθόνη του οχήματος.

Η Zeekr δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διαρκή εξέλιξη των οχημάτων της. Για τον λόγο αυτό, όλες οι συσκευές υποστηρίζουν Over-The-Air (OTA) Updates, επιτρέποντας την απομακρυσμένη εγκατάσταση νέων λειτουργιών, βελτιώσεων και αναβαθμίσεων λογισμικού χωρίς επίσκεψη σε συνεργείο. Πολλές από αυτές τις βελτιώσεις προκύπτουν από τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των ίδιων των πελατών της μάρκας. Για όσους επιθυμούν ακόμη πιο προηγμένες υπηρεσίες, το Premium Connectivity Package προσθέτει δυνατότητες όπως κυκλοφοριακά δεδομένα πραγματικού χρόνου, προειδοποιήσεις για κάμερες ελέγχου ταχύτητας και πιθανούς κινδύνους στη διαδρομή, καθοδήγηση πεζού μέχρι τον τελικό προορισμό μετά τη στάθμευση, καθώς και πρόσθετες λειτουργίες απομακρυσμένου ελέγχου μέσω της εφαρμογής Zeekr App.



Το Premium Package παρέχει επίσης πρόσβαση στο Zeekr Entertainment, προσφέροντας περιεχόμενο ενημέρωσης, αθλητικών, κινηματογράφου και ψυχαγωγίας, ενώ περιλαμβάνει δεδομένα για streaming και λειτουργία Wi‑Fi Hotspot για σύνδεση συσκευών των επιβατών στο διαδίκτυο. Στα μοντέλα Zeekr 7X και Zeekr 7GT, το Premium Package προσθέτει δορυφορική απεικόνιση χαρτών, δυνατότητες εξατομίκευσης της εμφάνισης του συστήματος πλοήγησης και λειτουργία Remote Parking Assist, η οποία επιτρέπει στον οδηγό να πραγματοποιεί ελιγμούς στάθμευσης μέσω της εφαρμογής Zeekr App, από απόσταση και εκτός του οχήματος.



Με το Zeekr Connected, η μάρκα αποδεικνύει ότι το σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να λειτουργεί ως μία ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα, προσφέροντας ευκολία, ασφάλεια, ψυχαγωγία και συνεχείς δυνατότητες αναβάθμισης σε όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος.