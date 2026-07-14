Το Zeekr 7GT αποσπά την κορυφαία διάκριση 5 αστέρων στο Euro NCAP

Το ηλεκτρικό grand tourer της Zeekr σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις και στις τέσσερις κατηγορίες αξιολόγησης: Προστασία σε Σύγκρουση, Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση, Αποφυγή Σύγκρουσης και Ασφαλής Οδήγηση. Το ολοκαίνουργιο Zeekr 7GT απέσπασε την κορυφαία αξιολόγηση των 5 αστέρων στις δοκιμές ασφάλειας του Euro NCAP, έπειτα από επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτητικών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα νέα πρωτόκολλα αξιολόγησης του οργανισμού για το 2026. Ως ένα από τα πρώτα μοντέλα που υποβλήθηκαν στη νέα διαδικασία αξιολόγησης – την οποία το Euro NCAP χαρακτηρίζει ως τη σημαντικότερη αναθεώρηση της μεθοδολογίας του από το 2009 – το Zeekr 7GT πέτυχε εξαιρετικές επιδόσεις και στους τέσσερις βασικούς τομείς αξιολόγησης: Προστασία σε Σύγκρουση (Crash Protection), Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση (Post-Crash Safety), Αποφυγή Σύγκρουσης (Crash Avoidance) και Ασφαλής Οδήγηση (Safe Driving).

Το Zeekr 7GT συγκαταλέγεται στα πρώτα οχήματα που αξιολογήθηκαν με το νέο πλαίσιο δοκιμών, το οποίο μεταβάλλει ουσιαστικά τόσο τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι δοκιμές όσο και τα κριτήρια βαθμολόγησης, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευση της Zeekr στην ασφάλεια και την τεχνολογική αριστεία. Η ανακοίνωση της κορυφαίας αξιολόγησης με 5 αστέρια συμπίπτει με την έναρξη της εμπορικής πορείας του Zeekr 7GT στις ευρωπαϊκές αγορές, μετά το λανσάρισμά του νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Εξαιρετικές επιδόσεις και στις τέσσερις κατηγορίες αξιολόγησης

Από το 2026, το Euro NCAP οργανώνει την αξιολόγηση των οχημάτων σε τέσσερις βασικούς τομείς: Προστασία σε Σύγκρουση (Crash Protection), Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση (Post-Crash Safety), Αποφυγή Σύγκρουσης (Crash Avoidance) και Ασφαλής Οδήγηση (Safe Driving). Κάθε κατηγορία βαθμολογείται με άριστα το 100, ενώ απαιτείται η επίτευξη συγκεκριμένων ελάχιστων ορίων. Τα νέα πρωτόκολλα προσεγγίζουν ακόμη περισσότερο τις πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας, καλύπτοντας ευρύτερο φάσμα επιβατών, συμπεριλαμβανομένων ηλικιωμένων και παιδιών, ενώ εισάγουν και πρόσθετες απαιτήσεις για τα ηλεκτρικά οχήματα, όπως η ασφαλής απομόνωση της μπαταρίας υψηλής τάσης μετά από σύγκρουση.

Το Zeekr 7GT σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις και στους τέσσερις τομείς αξιολόγησης. Ξεχώρισε ιδιαίτερα στην κατηγορία Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση, όπου συγκέντρωσε 95%, ενώ απέσπασε 93% στην Προστασία σε Σύγκρουση, 89% στην Αποφυγή Σύγκρουσης και 79% στην κατηγορία Ασφαλής Οδήγηση. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τόσο την υψηλή δομική ακαμψία του 7GT όσο και την αποτελεσματικότητα των προηγμένων συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας που διαθέτει.



Ο Dr. Aled Williams, Programme Director του Euro NCAP, δήλωσε: «Τα πρωτόκολλα του 2026 ενισχύουν ακόμη περισσότερο την αυστηρότητα και τη σημασία των δοκιμών μας, επιβραβεύοντας τα οχήματα που επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις σε όλα τα στάδια της ασφάλειας – πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια σύγκρουση. Η αξιολόγηση με 5 αστέρια αποτελεί ένδειξη εξαιρετικά υψηλού επιπέδου ασφάλειας, το οποίο η Zeekr απέδειξε μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δοκιμών. Συγχαίρουμε την ομάδα του Zeekr 7GT για αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα, ένα από τα πρώτα που απονέμονται με βάση τα αυστηρότερα πρωτόκολλα αξιολόγησης του 2026.»



Ο Lothar Schupet, CEO της Zeekr Europe, δήλωσε: «Η διάκριση με 5 αστέρια αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το ολοκαίνουργιο Zeekr 7GT και αντανακλά το υψηλό επίπεδο ασφάλειας που αναμένουν πλέον οι πελάτες της premium κατηγορίας το 2026 από το όχημά τους. Το γεγονός ότι το 7GT συγκαταλέγεται στα πρώτα οχήματα παγκοσμίως που αξιολογήθηκαν με τα αυστηρότερα πρωτόκολλα που έχει εφαρμόσει ποτέ το Euro NCAP, και πέτυχε αυτό το αποτέλεσμα, αποδεικνύει στους Ευρωπαίους πελάτες μας ποια είναι η Zeekr, ακόμη πριν καθίσουν πίσω από το τιμόνι.»

Η ασφάλεια αποτελεί θεμέλιο της εξέλιξης του Zeekr 7GT

Για τη Zeekr, η ασφάλεια δεν αποτελεί απλώς ένα αποτέλεσμα δοκιμών, αλλά βασική αρχή που ενσωματώνεται ήδη από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης κάθε νέου μοντέλου, πριν ακόμη ληφθούν οι βασικές μηχανολογικές αποφάσεις και καθοριστούν τα επιμέρους εξαρτήματα.

Προκειμένου να τεκμηριώσει την υψηλή απόδοση του 7GT στον τομέα της ασφάλειας, η Zeekr υπέβαλε στο Euro NCAP περισσότερες από 70 τεχνικές εκθέσεις, αποδεικνύοντας ότι οι επιδόσεις του οχήματος είναι σταθερές, αξιόπιστες και επαναλαμβανόμενες σε ένα ευρύ φάσμα πραγματικών συνθηκών.



Η κορυφαία αξιολόγηση των 5 αστέρων για το Zeekr 7GT επιβεβαιώνει τη δέσμευση της μάρκας να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα ανεξάρτητα πρότυπα ασφάλειας, καθώς συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά.