Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 1.700 παραβάσεις σε μια βδομάδα - «Βροχή» τα πρόστιμα για κράνος και σε επιβάτες

Για 15η συνεχόμενη εβδομάδα συνεχίστηκαν οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την πλήρη συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και χρηστών ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η επιχείρηση εντάσσεται στο Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, με αστυνομικούς από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, τα Αστυνομικά Τμήματα και τις Ο.Ε.Π.Τ.Α. να πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους τόσο σε δίκυκλα, όσο και σε επιχειρήσεις ενοικίασης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

20.000 έλεγχοι μέσα σε μία εβδομάδα - 1.749 παραβάσεις συνολικά

Κατά τη δέκατη πέμπτη εβδομάδα εφαρμογής της δράσης (6 έως 12 Οκτωβρίου 2025), πραγματοποιήθηκαν 20.017 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 1.532 παραβάσεις σε οδηγούς –εκ των οποίων 74 σε εργαζόμενους διανομείς– και 217 παραβάσεις σε επιβάτες.

Αναλυτικά:

1.232 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δικύκλων (ανάμεσά τους 73 διανομείς),



204 επιβάτες δικύκλων,



289 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.,



και 11 οδηγούς οχημάτων τύπου ATV («γουρούνες»).

Πού εντοπίστηκαν οι περισσότερες παραβάσεις

Οι περισσότερες παραβάσεις σημειώθηκαν στην Αττική (517), ενώ ακολούθησαν τα Ιόνια Νησιά (207), η Κρήτη (195), το Νότιο Αιγαίο (165) και η Θεσσαλία (144).

Ακολουθούν:

Δυτική Ελλάδα (142), Θεσσαλονίκη (83), Κεντρική Μακεδονία (70), Στερεά Ελλάδα (62), Πελοπόννησος (61), Ήπειρος (37), Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (34), Βόρειο Αιγαίο (25) και Δυτική Μακεδονία (7).

Αυστηρές κυρώσεις με τον νέο ΚΟΚ

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους, θεσπίζοντας αυστηρότερες ποινές:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και όταν ο οδηγός δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλου.

30 ευρώ πρόστιμο για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Σε περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.