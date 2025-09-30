Νεπάλ: Επιλέχθηκε η νέα «ζωντανή θεά» που λατρεύουν Ινδουιστές και Βουδιστές - Είναι μόλις 2 ετών

Ένα κορίτσι μόλις 2 ετών ανακηρύχθηκε νέα «Κουμάρι» - η ζωντανή θεά του Νεπάλ που τιμάται από Ινδουιστές και Βουδιστές.

Η μικρή Aryatara Shakya, ηλικίας 2 ετών και 8 μηνών, επιλέχθηκε να διαδεχθεί την προκάτοχό της, η οποία αποχωρεί παραδοσιακά με την έναρξη της εφηβείας. Την Τρίτη, συγγενείς και πιστοί την οδήγησαν με πομπή από το σπίτι της σε ναό-παλάτι στην Κατμαντού, όπου θα ζήσει τα επόμενα χρόνια.

IMAGO / ZUMA Press Wire

Η επιλογή έγινε στη διάρκεια του Dashain, της μεγαλύτερης ινδουιστικής γιορτής του Νεπάλ, που γιορτάζει τη νίκη του καλού επί του κακού και κρατά 15 ημέρες. Γραφεία και σχολεία παρέμειναν κλειστά, με τις οικογένειες να συμμετέχουν στους εορτασμούς.

Οι Κουμάρι προέρχονται από τις φατρίες Shakya της κοινότητας Νεουάρ, ιθαγενείς της κοιλάδας της Κατμαντού. Η επιλογή γίνεται σε ηλικία 2 έως 4 ετών, με αυστηρά κριτήρια: αψεγάδιαστο δέρμα, μάτια, μαλλιά και δόντια, και καμία φοβία στο σκοτάδι, αναφέρει η New York Post.

Wow😍

Living Goddess Aaryatara Shakya is Kumari of Kathmandu city from today 🕉️ pic.twitter.com/LXUZDVDxjn — Raghav Mudvari ⚔️🇳🇵 (@Nepali_Comrade) September 30, 2025

Στους δρόμους της Κατμαντού, πιστοί έσπευσαν να αγγίξουν τα πόδια της νέας θεάς με το μέτωπό τους – την ύψιστη ένδειξη σεβασμού στον ινδουιστικό πολιτισμό. Την Πέμπτη αναμένεται να ευλογήσει τους πιστούς, ανάμεσά τους και τον Πρόεδρο της χώρας.

«Μέχρι χθες ήταν η κόρη μου, σήμερα είναι θεά», δήλωσε συγκινημένος ο πατέρας της, Ananta Shakya, σημειώνοντας ότι η μητέρα της είχε ονειρευτεί πως κυοφορούσε μια θεϊκή μορφή.

Aryatara Shakya / IMAGO / ZUMA Press Wire

Η πρώην Κουμάρι, Trishna Shakya, σήμερα 11 ετών, είχε αναδειχθεί ζωντανή θεά το 2017 και αποχώρησε χθες με πομπή, όπως ορίζει η παράδοση.

Παρά το υψηλό κοινωνικό κύρος που αποκτούν οι οικογένειες των Κουμάρι, η ζωή τους είναι απομονωμένη: περιορισμένες εξόδους, λίγες επαφές με συνομήλικους και δυσκολίες προσαρμογής στην καθημερινότητα μετά την αποχώρηση. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, μάλιστα, οι άντρες που παντρεύονται πρώην Κουμάρι πεθαίνουν νέοι, με αποτέλεσμα πολλές να παραμένουν άγαμες.

MAGO

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η παράδοση εκσυγχρονίζεται. Οι Κουμάρι έχουν πλέον δικαίωμα σε ιδιωτική εκπαίδευση μέσα στο ναό-παλάτι, ενώ το κράτος προσφέρει μηνιαία σύνταξη περίπου 110 δολαρίων στις «αποσυρμένες» θεές – ποσό λίγο υψηλότερο από τον κατώτατο μισθό.