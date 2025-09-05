Νετανιάχου κατά Αιγύπτου για τη Γάζα: Φυλακίζετε τους κατοίκους παρά τη θέλησή τους να φύγουν

«Πόλεμος» λέξεων έχει ξεσπάσει μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου καθώς το απόγευμα της Παρασκευής 05/09 ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατηγόρησε ευθέως το Κάιρο ότι «φυλακίζει παρά τη θέλησή τους τους κατοίκους της Γάζας που επιθυμούν να εγκαταλείψουν την εμπόλεμη ζώνη».

Η δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού έρχεται ως απάντηση στην οργισμένη επίθεση που έκανε την ίδια ημέρα η Αίγυπτος για συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι Abu Ali Express ο Νετανιάχου κατά την οποία είχε αναφέρει ότι θα επέτρεπε στους κατοίκους της Γάζας να φύγουν μέσω του περάσματος της Ράφα, αλλά «θα τους εμποδίσει η Αίγυπτος».

Πάντως, σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η Αίγυπτος ενισχύει τις δυνάμεις της κατά μήκος των κοινών συνόρων της με τη Γάζα ενόψει της επίθεσης του Ισραηλινού στρατού για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, λόγω ανησυχιών ότι η μαζική εκκένωση Παλαιστινίων από το βόρειο τμήμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια προσπάθεια διαφυγής προς το Σινά.

«Ο εκτοπισμός δεν είναι επιλογή»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου εξέφρασε την «απερίφραστη καταδίκη» του για τη δήλωση Νετανιάχου και την χαρακτήρισε «μέρος των συνεχών προσπαθειών του να παρατείνει την περίοδο κλιμάκωσης στην περιοχή και να εδραιώσει την αστάθεια για να αποφύγει την αντιμετώπιση των συνεπειών των ισραηλινών παραβιάσεων στη Γάζα, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά».

«Ο εκτοπισμός δεν είναι επιλογή και είναι κόκκινη γραμμή για την Αίγυπτο και δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί», δήλωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι στους δημοσιογράφους στη Λευκωσία.

«Εκτοπισμός σημαίνει εκκαθάριση και το τέλος της παλαιστινιακής υπόθεσης και δεν υπάρχει νομική ή ηθική βάση για να διώχνεις τους ανθρώπους από την πατρίδα τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες για γενοκτονία που διαπράττεται στον παλαιστινιακό θύλακα, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε «Αυτό που συμβαίνει επί του πεδίου είναι μακράν πέραν της φαντασίας. Υπάρχει μια γενοκτονία σε εξέλιξη εκεί, μαζικές δολοφονίες αμάχων, τεχνητή λιμοκτονία, που προκαλούν οι Ισραηλινοί».