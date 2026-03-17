New York Times: Επί 30 ώρες «πάλευαν» οι ναύτες με τις φλόγες στο «Gerald R. Ford»

Μια πυρκαγιά που ξέσπασε στο πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford την περασμένη εβδομάδα χρειάστηκε περισσότερες από 30 ώρες για να σβήσει, αφήνοντας εκατοντάδες Αμερικανούς ναύτες χωρίς χώρους ύπνου και δημιουργώντας μια νέα πίεση σε ένα από τα πιο ισχυρά ανεπτυγμένα πολεμικά πλοία του Ναυτικού, σύμφωνα με τους New York Times.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ και αναφορές από μέλη του πληρώματος, η φωτιά ξεκίνησε στις κύριες εγκαταστάσεις πλυντηρίων του πλοίου, σύμφωνα με πληροφορίες από τον αεραγωγό ενός στεγνωτηρίου, προτού εξαπλωθεί μέσω των αγωγών εξαερισμού σε πολλά άλλα μέρη του πλοίου. Η φωτιά τελικά τέθηκε υπό έλεγχο αφού οι ναύτες πάλεψαν με τις φλόγες για πάνω από μια ημέρα σε πολλά διαμερίσματα.

Το περιστατικό άφησε πίσω του περισσότερους από 600 ναύτες και μέλη πληρώματος χωρίς πρόσβαση στις κουκέτες τους λόγω ζημιών από πυρκαγιά ή καπνό. Πολλοί έκτοτε κοιμούνται σε πατώματα, τραπέζια και άλλους αυτοσχέδιους χώρους σε όλο το πλοίο, ενώ αξιολογούνται οι ζημιές και αποκαθίστανται οι χώροι διαβίωσης.

Το αεροπλανοφόρο, το οποίο φιλοξενεί πλήρωμα περίπου 4.500 ναυτών και αεροπόρων, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον δέκατο μήνα μιας ασυνήθιστα μακράς ανάπτυξης. Κανονικά, τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα αναπτύσσονται για περίπου έξι έως επτά μήνες, αλλά οι επιχειρησιακές απαιτήσεις έχουν παρατείνει σημαντικά την αποστολή του Ford.

Παρά την ένταση της πυρκαγιάς, η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού δήλωσε ότι τα συστήματα πρόωσης του πλοίου δεν υπέστησαν ζημιές και το αεροπλανοφόρο παραμένει πλήρως λειτουργικό. Δύο ναύτες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για τραυματισμούς που δεν απειλούσαν τη ζωή τους, ενώ αρκετοί άλλοι φέρεται να εισέπνευσαν κατά τη διάρκεια της προσπάθειας κατάσβεσης.

Η εκτεταμένη ανάπτυξη του Ford έχει οδηγήσει το πλοίο σε πολλαπλά θέατρα επιχειρήσεων. Αφού επιχείρησε αρχικά στη Μεσόγειο, το αεροπλανοφόρο ανακατευθύνθηκε στην Καραϊβική στο πλαίσιο μιας εκστρατείας πίεσης των ΗΠΑ κατά του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, προτού αργότερα σταλεί πίσω στη Μέση Ανατολή εν μέσω κλιμάκωσης των περιφερειακών εντάσεων.

Οι ναυτικοί εμπειρογνώμονες λένε ότι τέτοιες παρατεταμένες αναπτύξεις μπορούν να έχουν αντίκτυπο τόσο στα πλοία όσο και στα πληρώματα. Τα προγράμματα συντήρησης είναι αυστηρά συντονισμένα σε ολόκληρο τον στόλο και η παράταση της ανάπτυξης ενός αεροπλανοφόρου μπορεί να καθυστερήσει τις επισκευές και να επιβαρύνει τον εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί για μικρότερες αποστολές.

Η πυρκαγιά είναι το τελευταίο σε μια σειρά τεχνικών και υλικοτεχνικών προβλημάτων που επηρεάζουν το Ford, το νεότερο και πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ . Δημοσιεύματα των τελευταίων μηνών έχουν επισημάνει προβλήματα συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων υδραυλικών εγκαταστάσεων σε συστήματα επί του πλοίου που υποστηρίζουν εκατοντάδες τουαλέτες.

Προς το παρόν, το πλοίο συνεχίζει τις πτητικές λειτουργίες και παραμένει μέρος της προωθημένης στρατιωτικής παρουσίας του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Ωστόσο, αξιωματούχοι λένε ότι μια άλλη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου μπορεί σύντομα να αντικαταστήσει το Ford καθώς πλησιάζει σε αυτό που θα μπορούσε να γίνει μια από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια αποστολές αμερικανικού αεροπλανοφόρου μετά το Βιετνάμ.