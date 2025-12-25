Νίκα: «Ήξερα ότι ο Κωνσταντίνος είναι ο άνθρωπός μου και ότι θέλαμε να χτίσουμε μαζί οικογένεια»

Σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της η Αλεξάνδρα Νίκα, σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού μιλάει για την σχέση τους και την μητρότητα.

Μιλώντας για την μητρότητα εξομολογείται: «Είναι κάτι μοναδικό. Νιώθω ευλογημένη που έχω τον γιο μου στην αγκαλιά μου. Παρά τις δυσκολίες και το ξενύχτι, το βλέμμα του, τα πρώτα του λογάκια, η αγκαλιά του με κάνουν να τα ξεχνάω όλα.

Είμαι σίγουρα μια μαμά-κουκουβάγια, ό,τι κι αν κάνει το παιδί μου το βρίσκω τέλειο. Τρελαίνομαι να τον βλέπω να περπατάει, να λέει «γκολ!», να μιλάει όπως τα Minions, να ξεκαρδίζεται με το παραμικρό. Να κρατάει την κουβερτούλα του και να γέρνει το κεφαλάκι του για να κοιμηθεί πάνω μου, να ξαπλώνει μαζί μας στο κρεβάτι και να χορεύει στα τραγούδια του Κωνσταντίνου».

Η μητρότητα σε νεαρή ηλικία ήταν συνειδητή απόφαση εξηγεί στο Gala: «Ήξερα ότι ο Κωνσταντίνος είναι ο άνθρωπός μου και ότι θέλαμε να χτίσουμε μαζί την οικογένεια που είχαμε ονειρευτεί. Η μητρότητα σε αλλάζει βαθιά, παύεις να είσαι εγωκεντρικός, αποκτάς περισσότερη υπομονή και αντοχή και μια καρδιά μεγάλη, γεμάτη αγάπη που δύσκολα χωρά σε λέξεις. Μεγαλώνεις μαζί με το παιδί σου, βλέπεις τον κόσμο μέσα από τα μάτια του και τον μαθαίνεις ξανά από την αρχή».

Τον οικογενειακό τους χρόνο όπως αναφέρει το περνούν με παιχνίδι και απλά πράγματα στο σπίτι. «Αυτό που μας νοιάζει περισσότερο είναι μεγαλώνει το παιδί μας μέσα σε αγάπη, φροντίδα και μια ήρεμη καθημερινότητα».

Όσο για το αν είναι δύσκολο να είναι σύζυγος ενός διάσημου τραγουδιστή λέει χαρακτηριστικά: «Ειλικρινά δεν το βιώνω έτσι. Στην καθημερινότητά μας τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Νιώθω χαρά και ευγνωμοσύνη για την αγάπη που δείχνει ο κόσμος στον Κωνσταντίνο, γιατί είναι κάτι που εκείνος το ανταποδίδει μέσα από το έργο του. Όσοι τον γνωρίζουν καλά, ξέρουν πόσο απλός είναι».