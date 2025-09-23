Νίκος Αναδιώτης: «Ο Δημήτρης Παπανώτας έχει πικραθεί που δεν είναι στην ομάδα των Ελλήνων Ευρωβουλευτών»

Η δήλωση «Πολύ καλό παιδί για το μόντελινγκ, για πολιτικός είναι να πέσω κάτω να γελάω» που έκανε ο Δημήτρης Παπανώτας για τον Νίκο Αναδιώτη στο «Happy day» ήταν αρκετή για να δώσει τροφή στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα που φυσικά θέλησε να πάρει απάντηση από τον Ευρωβουλευτή! «Χαίρομαι που έχω το παρουσιαστικό αυτό που μου χάρισε. Μπορεί να τους θυμίζω παλιές εποχές. Δεν θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να μπούμε σε προσωπικές αντιπαραθέσεις με κανέναν.

«Δεν με στεναχωρεί η άποψη του οποιουδήποτε»

Τον Δημήτρη Παπανώτα τον γνωρίζω πολλά χρόνια, έχουμε συνεργαστεί. Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην άποψή του. Είμαι υπέρμαχος της ελευθερίας του λόγου έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορεί να με στεναχωρήσει η άποψη του οποιουδήποτε. Θα προτιμούσα να μιλάμε με αποτελέσματα και τα έργα του καθενός. Αν είχε δει ότι δεν έχω παράξει κάποιο έργο τον ένα χρόνο της ευρωβουλευτικής μου θητείας, θα το δεχόμουν περισσότερο και θα διορθωνόμουν σίγουρα.

«Πιστεύω ότι έχει αδικηθεί»

Ο Δημήτρης να είναι καλά να πραγματοποιήσει κι αυτός το όνειρό του, γιατί ξέρω ότι έχει πικραθεί που δεν είναι στην ομάδα των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, ενώ το δικαιούνταν. Είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι έχει αδικηθεί. Εύχομαι να μην το βάλει κάτω και σε λίγα χρόνια που θα έχουμε πάλι Ευρωεκλογές να παλέψει για το όνειρό του».