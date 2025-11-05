LIFE Νίκος Αναδιώτης Θάνατοι

Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Αναδιώτη - Πέθανε ο πατέρας του

Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, οι δωρεές να γίνουν στο «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Νίκος Αναδιώτης στο Ευρωκοινοβούλιο
Δύσκολες στιγμές περνά ο ευρωβουλευτής Νίκος Αναδιώτης, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Σπύρος Αναδιώτης.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, στις 15:30 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στην Καλλιθέα Αιγίου.

