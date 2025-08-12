Νίκος Ορφανός: «Μπορεί να έρθει μία πολύ κρίσιμη μάχη και να μην έχεις τη δύναμη που χρειάζεται»

Τον περασμένο Μάιο ο Νίκος Ορφανός διαγνώστηκε με κρανιοφαρυγγίωμα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Ανόβερου της Γερμανίας. Ο ερχομός της κόρης του τού έδωσε τη δύναμη που χρειαζόταν για να παλέψει, αποκάλυψε στην πρωινή εκπομπή του OPEN. «Προσπαθώ να είμαι μπαμπάς! Να περνάω όσο περισσότερο ποιοτικό χρόνο μπορώ με τα παιδιά μου και να είμαι ταυτόχρονα και μπαμπάς και παιδί. Τα παιδιά ήταν η πρώτη δύναμη στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισα. Δηλαδή εγώ το έμαθα 20 μέρες αφού γεννήθηκε το κορίτσι μας και ήμουν τόσο ευτυχισμένος από αυτό το γεγονός, που αυτό μου έδωσε τρομερή δύναμη και αποφάσισα να το παλέψω και το πάλεψα. Πρέπει πάντα να βρίσκεις του ανθρώπους που σε εμπνέουν.

Έκλαιγα σαν μικρό παιδί

Καμιά φορά στη ζωή μπορεί να έρθει μία κρίσιμη στιγμή, που πρέπει να δώσεις μία πολύ κρίσιμη μάχη. Και ποτέ δεν είσαι προετοιμασμένος από πριν γι’ αυτή τη δύναμη που χρειάζεται να έχεις, εκείνη την ώρα το χτίζεις! Έτσι έκανα κι εγώ. Μετά έγινα πολύ συναισθηματικά ευάλωτος, γιατί πήρα και χιλιάδες μηνύματα αγάπης, τα διάβαζα και καθόμουν κι έκλαιγα σαν μικρό παιδί». Σήμερα ο Ορφανός δείχνει να τα πηγαίνει καλύτερα και μάλιστα συμμετέχει σε κάποιες από τις παραστάσεις της περιοδείας του έργου «Η μητέρα του σκύλου».