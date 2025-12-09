Νίκος Ορφανός: «Το 2025 κέρδισα τη ζωή μου - Επέστρεψα σε όλα αυτά που μου αρέσουν»

Η φετινή χρονιά είναι χρονιά - ορόσημο για τον Νίκο Ορφανό γιατί αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό θέμα υγείας -είχε όγκο στο κεφάλι- το ξεπέρασε και βγήκε πιο δυνατός από όλη αυτή την περιπέτεια. Ο ηθοποιός μίλησε στο “Breakfast@Star” για τα μαθήματα που διδάχτηκε από αυτό που πέρασε, για το πόσο άλλαξε η ζωή του, αλλά και πώς το διαχειρίστηκε η οικογένειά του.



«Το 2025 κέρδισα τη ζωή μου. Πέρασα μια πολύ μεγάλη προσωπική περιπέτεια και επέστρεψα σε όλα αυτά που μου αρέσουν, στα βιβλία, στις μουσικές μου, στη σύζυγό μου, στα παιδιά μου, στις μικρές μας στιγμές και σε όλες τις δυσκολίες μικρές και μεγάλες -όσο αντιφατικό και αν σας ακούγεται- που σε κάνουν να χαίρεσαι που είσαι ζωντανός».

«Δεν έκρυψα τίποτα»

Ο Ορφανός αποκάλυψε πως δεν έκρυψε το θέμα της υγείας του από τον γιο του που είναι 9 χρόνων, ενώ όταν χρειάστηκε να μεταβεί στη Γερμανία μαζί του για να χειρουργηθεί η κόρη του ήταν μόλις 20 ημερών! «Όταν έμαθα για το πρόβλημα υγείας μου, η κόρη μου ήταν μόλις 20 ημερών και ο γιος μου ήταν εννέα. Από την πρώτη στιγμή του τα είπα όλα.

Μάλιστα το έζησε όλο, τα ήξερε όλα από την πρώτη στιγμή, είδε όλη τη διαχείριση. Ήρθε μαζί μου με τη μητέρα του στη Γερμανία, ήταν δίπλα μου στην επέμβαση… Τα είδε όλα, τα κατάλαβε όλα, δεν έκρυψα τίποτα».