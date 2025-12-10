Νίκη Λάμη: «Έχω απιστήσει και υπέφερα περισσότερο από όταν το έκαναν σε μένα»

Η Αθηναΐς Νέγκα υποδέχτηκε τη Νίκη Λάμη στο πλατό της εκπομπής του Action 24 “Καλύτερα Αργά” και οι δύο γυναίκες μίλησαν για την απιστία, τα φετίχ των ανδρών και τη… λαϊκή που είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να τους συμβεί! «Δεν είμαι σίγουρη ότι δεν με έχουν απατήσει, αλλά θεωρώ ότι το πλήγωμα από αυτό είναι πολύ μεγάλο και το λέω σαν μια γυναίκα που το έχει κάνει και δεν ήμουν καθόλου μια χαρά. Υπέφερα πιο πολύ ακόμα, οπότε γι’ αυτό σταμάτησα να το κάνω.

Γιατί λέω, ναι μεν πας να κάνεις κάτι που υποτίθεται ότι θα είναι μια ευχαρίστηση, για τον άλφα ή βήτα λόγο, αλλά μετά αισθάνεσαι φρικτά. Γιατί για να φτάσω στο σημείο να κάνω κάτι τέτοιο, πάει να πει πως και το πρώτο χωλαίνει κάπου, οπότε μετά αποφάσισα ότι καθόλου δεν θέλω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία καθόλου κι αν συμβεί στον άλλον ούτε θέλω να με προστατέψει και να έρθει να μου το πει, να φύγει ησύχως και όμορφα».

«Υπάρχουν πολλών ειδών… ιδιαίτεροι τύποι»

«Είμαι μια γυναίκα που μου αρέσει το φλερτ. Παίρνω μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου στα social media. Δεν ξέρω τι ακριβώς καλύπτουν οι συγκεκριμένοι άντρες μέσα τους. Δείχνουν ακριβώς αυτό που είναι, δεν είναι ότι παίζουν κάτι άλλο. Όταν θέλουν κάτι, θέλουν κάτι.

Υπάρχουν πάρα πολλών ειδών… ιδιαίτεροι τύποι θα τους έλεγα που προσέχουν σίγουρα κάτι ιδιαίτερο επάνω μου και όχι τα απλά που σου τα προσέχουν στον δρόμο! Θα πουν τι ωραίο… πέδιλο και τι ωραίο το δέρμα που ακουμπάει πάνω στο πέδιλο! Στην αρχή μπορεί να είναι αστείο, μετά, όταν βλέπεις την επιμονή με αυτό το δέρμα που πατάει το πέδιλο... Αυτό μου κάνει περίεργο».

«Είμαι η βασίλισσα της λαϊκής αγοράς»

«Μου αρέσει πάρα πολύ η λαϊκή, τρελαίνομαι. Πηγαίνω γύρω στις 12.30 με 1. Ξέρουν ότι είμαι ηθοποιός και αυτό είναι το ατού μου για να μου δίνουν τα καλύτερα τα προϊόντα! Χαίρονται, χαίρομαι κι εγώ, οπότε είμαι η βασίλισσα της λαϊκής αγοράς! Συνήθως επειδή πηγαίνω μετά το γύρισμα είμαι υπέρλαμπρη, γι’ αυτό μάλλον είμαι βασίλισσα της λαϊκής.

Πηγαίνω έτοιμη και με τον ρόλο, δηλαδή, τον κουβαλάω και αυτόν μαζί μου. Υπάρχει αυτό που λέμε, μια υπερδιέγερση, αλλά δεν είχα παρατηρήσει ότι παρά το ότι κρύβομαι πίσω από γυαλιά, φοράω καπέλο και φούτερ εκπέμπω κάτι, οπότε αυτό μου αρέσει ακόμα πιο πολύ. Ότι δεν χρειάζεται όλη αυτή η υπερλαμπροσύνη, ότι μπορώ να κυκλοφορώ και με το φούτερ».