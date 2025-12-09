Σκουλάς: «Ήμασταν 9 αδέλφια και στο σπίτι δεν είχαμε ούτε τουαλέτα, ούτε ρεύμα... αισθάνομαι τυχερός»

Για την παιδική του ηλικία και τις στερήσεις που βίωσε και που τον έκαναν να εκτιμά σήμερα όσα μπορεί να απολαμβάνει μίλησε ο Βασίλης Σκουλάς που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς - Νωρίς».

«Εννιά αδέλφια ήμασταν. Εγώ είμαι ο όγδοος. Δεν είχαμε καταρχήν ούτε τουαλέτα στο σπίτι. Δεν υπήρχε ρεύμα, και μπορώ να πω ότι αισθάνομαι τυχερός γιατί βίωσα αυτές τις καταστάσεις και εκτίμησα περισσότερο τα πράγματα που απέκτησα. Σήμερα όμως τα νέα παιδιά δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια. Αν δεν στερηθείς, δεν εκτιμάς» εξομολογήθηκε ο επιτυχημένος λυράρης.

Για το ξεκίνημά του στη μουσική είπε χαρακτηριστικά: «Τον παππού μου δεν τον πρόλαβα. Άρχιζα λοιπόν να παίζω μελωδίες του και βλέπανε στο πρόσωπό μου προέκταση του παππού μου. Δώδεκα χρόνων πρωτόπαιξα στο πρώτο πανηγύρι και μου ανέθεσαν εκδηλώσεις…».

Πιστός στις αξίες της ζωής του ο Βασίλης Σκουλάς εξηγεί ότι πορεύτηκε με σταθερότητα. «Ήμουν ο εαυτός μου όλα αυτά τα χρόνια. Μ’ άρεσε η παρέα, οι σωστοί άνθρωποι που είχαν ευγένεια και μεγαλείο ψυχής. Αυτά τα είχα φιλτράρει από παιδί και έλεγα ότι θα πορευτώ με αυτό που με εκφράζει, το ήπιο πράγμα, το ανθρώπινο, το σοβαρό, το υπεύθυνο».