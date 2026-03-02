Νηπιαγωγεία - Δημοτικά: Από σήμερα οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2026‑2027 - Οδηγός για γονείς

Από τις 2 Μαρτίου 2026 ξεκινούν οι εγγραφές για τα (δημόσια) Νηπιαγωγεία και την Α’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων σε όλη την Ελλάδα. Οι ηλεκτρονικές εγγραφές μαθητών και μαθητριών για το σχολικό έτος 2026-2027 θα γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Η διαδικασία θα διαρκέσει έως τις 23 Μαρτίου 2026, ενώ οι αιτήσεις που υποβάλλονται μετά από αυτή την ημερομηνία θεωρούνται εκπρόθεσμες και απαιτούν ειδική έγκριση από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.



Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν τα βασικά βήματα και τα απαραίτητα έγγραφα για να εξασφαλίσουν τη σωστή εγγραφή των παιδιών τους.

Νηπιαγωγεία: Ηλικίες και δικαίωμα εγγραφής

Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται:

Νήπια που κλείνουν τα 4 έτη έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Προνήπια, αν υπάρχει διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τη σχολική περιφέρεια.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, στην πλατφόρμα «Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο», χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet ενός εκ των δύο γονέων ή κηδεμόνων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Αίτηση εγγραφής (ηλεκτρονική)

Πιστοποιητικό γέννησης

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Στοιχεία μόνιμης κατοικίας

Δημοτικά: Α’ τάξη – Ηλικία κα αίτηση

Για την Α’ Δημοτικού εγγράφονται παιδιά που κλείνουν τα 6 έτη έως 31 Δεκεμβρίου 2026 (οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2020 έως και 31-12-2020).

Η αίτηση υποβάλλεται επίσης ηλεκτρονικά, στην πλατφόρμα «Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού», με χρήση κωδικών TaxisNet.



Η κατανομή των μαθητών γίνεται βάσει:

Διεύθυνσης κατοικίας

Σχολικής περιφέρειας

Διαθεσιμότητας θέσεων στο σχολείο

Χρήσιμες συμβουλές για γονείς

1. Σημειώστε τις ημερομηνίες: 2–23 Μαρτίου 2026.

2. Προετοιμάστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

3. Υποβάλετε την αίτηση ηλεκτρονικά έγκαιρα μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

4. Ελέγξτε την επιβεβαίωση εγγραφής που αποστέλλεται από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.



Με αυτά τα βήματα, η εγγραφή των παιδιών γίνεται απλή, γρήγορη και χωρίς αναστάτωση για γονείς και παιδιά.