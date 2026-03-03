«Νόμιζα ότι οι κοπέλες ήταν αεροσυνοδοί»: Σε βίντεο τι είπαν Μπιλ Κλίντον και Χίλαρι για τον Έπσταϊν

Βίντεο από τις καταθέσεις του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον στο Κογκρέσο για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό κοινοβούλιο.

Ο πρώην πρόεδρος και η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ απάντησαν την προηγούμενη εβδομάδα σε ερωτήσεις ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών, για τις φερόμενες σχέσεις τους με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα επιχειρηματία ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019.

Στα βίντεο που έρχονται τώρα στη δημοσιότητα, αποτυπώνεται το κλίμα στις καταθέσεις τους, οι εντάσεις, ο εκνευρισμός αλλά και ορισμένες στιγμές που θα συζητηθούν.

Φωτογραφίες του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, με τον καταδικασμένο Τζέφρι Έπσταϊν / Reuters

Ο Μπιλ Κλίντον παραδέχτηκε ότι πέταξε με το αεροπλάνο του Τζέφρι Έπσταϊν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, καθώς ο επιχειρηματίας είχε προσφερθεί να στηρίξει οικονομικά το αθρωπιστικό έργο του ιδρύματος Κλίντον. Ωστόσο, δήλωσε ότι τερμάτισε οποιαδήποτε σχέση μαζί του πριν την πρώτη καταδίκη του Έπσταϊν το 2008 για την προαγωγή ενός ανήλικου κοριτσιού σε πορνεία.

«Το μασάζ δεν ήταν ασυνήθιστο»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, στην κατάθεσή του, ο Κλίντον τόνισε ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλική επαφή με κάποιο πρόσωπο που του συνέστησε ο Έπσταϊν ή η Γκισλέιν Μάξγουελ, η σύντροφος και συνεργός του Έπσταϊν σε σεξουαλικά εγκλήματα.

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι του έκανε μασάζ στον αυχένα από μια αεροσυνοδό που αργότερα αναγνωρίστηκε ως θύμα κακοποίησης από τον Έπσταϊν.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι δεν γνώριζε πως ο Έπσταϊν είχε κακοποιήσει κορίτσια που προσλάμβανε ως μασέρ.

«Δεν θεώρησα ότι ήταν κάτι ασυνήθιστο. Δεν μπορώ να σας πω σε πόσα αεροπλάνα έχω πάει όπου πλούσιοι άνθρωποι μου ζήτησαν να πάω, και είχαν κάποιον που μου πρόσφερε μασάζ», τόνισε.

«Σε όλα τα σκάφη που πηγαίνει κανείς και στα αντίστοιχα, το κάνουν αυτό. Και συνήθως δεν το κάνω», είπε ο Κλίντον.

Σε ένα άλλο απόσπασμα της κατάθεσής του, ο Κλίντον τόνισε ότι πίστευε πως οι κοπέλες που είχε μαζί του στο αεροπλάνο ο Έπσταϊν, ήταν αεροσυνοδοί. Όταν τον ρώτησαν «αν οι αεροσυνοδοί φοράνε τζιν και μπλουζάκι», μετά από μεγάλη παύση ο Κλίντον απάντησε: «Δεν φοράνε όλοι στολές στα ιδιωτικά αεροπλάνα».

Bill Clinton says he thought the victims on Jeffrey Epstein’s plane were flight attendants.



Q: “Do flight attendants typically wear tank tops and jeans?”



*Long pause*



CLINTON: “They don’t all wear uniforms on private planes.” pic.twitter.com/w1vgHOAfF8 — RNC Research (@RNCResearch) March 3, 2026

Ο πρώην πρόεδρος σημείωσε ότι δεν θα πετούσε με το αεροπλάνο του Τζέφρι Έπσταϊν εάν γνώριζε για την εγκληματική του δραστηριότητα.

Χίλαρι: «Τελείωσα, θα φύγω!»

Από την πλευρά της, η Χίλαρι Κλίντον δήλωσε στην επιτροπή του Κογκρέσου ότι δεν θυμόταν καν να έχει συναντήσει τον Έπσταϊν.

Αίσθηση προκαλεί ένα απόσπασμα από το βίντεο της κατάθεσής της, στο οποίο η Χίλαρι Κλίντον απειλεί να φύγει καθώς ένας από τους δικηγόρους της, της αποκαλύπτει ότι μια φωτογραφία από το εσωτερικό της αίθουσας που γινόταν η κατάθεση, είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο -η κατάθεση γινόταν κεκλεισμένων των θυρών.

«Τελείωσα με αυτό. Αν το κάνετε αυτό, τελείωσα», λέει εκνευρισμένη η Χίλαρι Κλίντον, σύμφωνα με τον Guardian. Δείχνει ένα από τα μέλη της επιτροπής, χτυπάει το τραπέζι και δηλώνει: «Δεν πειράζει. Όλοι τηρούμε τους ίδιους κανόνες».

«Ο Τραμπ μου είπε ότι πέρασε φανταστικές στιγμές με τον Έπσταϊν»

Σε άλλη στιγμή, ο Μπιλ Κλίντον ανακάλεσε μια συζήτηση με τον Ντόναλντ Τραμπ για τον Έπσταϊν «πριν από 20 και κάτι χρόνια», ισχυριζόμενος ότι ο νυν πρόεδρος του είπε για «μερικές σπουδαίες στιγμές» που είχε περάσει με τον Έπσταϊν πριν η σχέση τους χαλάσει.

Όπως και οι Κλίντον, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη στο πλαίσιο της σχέσης του με τον Έπσταϊν.

«Ο Τραμπ δεν μου είπε ποτέ τίποτα που να με κάνει να πιστεύω ότι εμπλεκόταν σε κάτι ακατάλληλο σε σχέση με τον Έπσταϊν. Απλώς δεν το έκανε», τόνισε ο Μπιλ Κλίντον.

«Απλώς είπε ‘ήμασταν φίλοι και μετά τσακωθήκαμε για μια συμφωνία γης, μια συμφωνία ακινήτων’. Αυτό είναι όλο», ανέφερε.

Ο Έπσταϊν φέρεται να επισκέφτηκε επίσης τον Λευκό Οίκο πολλές φορές κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπιλ Κλίντον, αλλά αρνήθηκε ότι γνώριζε αυτές τις επισκέψεις. Είπε επίσης ότι δεν επισκέφτηκε ποτέ το νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική.

Σε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την κατάθεσή του, ο Κλίντον περιέγραψε τη σχέση τους ως «σύντομη γνωριμία». Πρόσθεσε ότι ελπίζει πως η κατάθεσή του «θα παρακινήσει όλους να παρουσιαστούν ενώπιον του Κογκρέσου για να πουν ό,τι γνωρίζουν».

«Ελπίζω ότι θα παρακινήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιεύσει επιτέλους όλα τα αρχεία και να διασφαλίσει ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί ποτέ», ανέφερε ο Κλίντον στην ανάρτησή του.