Τραμπ και Έπσταϊν όπως Τζακ και Ρόουζ: Το σατιρικό άγαλμα που συζητάει όλος ο κόσμος

Μια μυστηριώδης ομάδα ανώνυμων καλλιτεχνών τοποθέτησε στο National Mall ένα εντυπωσιακό άγαλμα που δείχνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αγκαλιάζει τον νεκρό καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Το χρυσό άγαλμα, ύψους σχεδόν 3μισι μέτρων, αναπαριστά τη διάσημη πόζα των Τζακ και Ρόουζ από την ταινία «Τιτανικό», με τον Τραμπ να στέκεται πίσω από τον Έπσταϊν σε μια ρεπλίκα της πλώρης του πλοίου, κοιτώντας το Μνημείο της Ουάσιγκτον.

REUTERS/Evelyn Hockstein

Στη βάση του αγάλματος υπάρχουν πλάκες που γράφουν: «Η τραγική ιστορία αγάπης των Τζακ και Ρόουζ χτίστηκε πάνω σε πολυτελή ταξίδια, ξέφρενες γιορτές και μυστικά γυμνά σκίτσα. Αυτό το μνημείο τιμά τη φιλία μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Τζέφρι Έπσταϊν, μια σχέση που φαίνεται να βασίζεται σε πολυτελή ταξίδια, ξέφρενες γιορτές και μυστικά γυμνά σκίτσα».

Ο Τραμπ γνωριζόταν κοινωνικά με τον Έπσταϊν στη Φλόριντα, ωστόσο δηλώνει ότι χώρισαν στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και ότι δεν γνώριζε για τις εγκληματικές του πράξεις.

Μέρος σειράς σατιρικών έργων

Το συγκεκριμένο άγαλμα είναι το τρίτο που τοποθετούν οι ανώνυμοι καλλιτέχνες στο Mall και αφορά τη σχέση Τραμπ-Έπσταϊν. Τον Ιανουάριο είχαν αποκαλύψει μια τεράστια ρεπλίκα σημειώματος γενεθλίων και σκίτσου, φερόμενη να έχει υπογραφεί από τον Τραμπ για τον Έπσταϊν, αν και ο ίδιος αρνήθηκε ότι η υπογραφή ήταν δική του.

Τον Σεπτέμβριο, η ίδια ομάδα είχε τοποθετήσει χάλκινο άγαλμα με ψεκασμένο χρώμα με τίτλο Best Friends Forever, όπου Τραμπ και Έπσταϊν κρατούνταν χέρι-χέρι με ένα πόδι σηκωμένο πίσω, ενισχύοντας τη σατιρική τους κριτική.

EPA/JIM LO SCALZO

Αντιδράσεις ανάμεικτες

Το νέο άγαλμα έχει προκαλέσει τόσο έπαινο όσο και επικρίσεις. Κάποιοι επαινούν τους καλλιτέχνες για την τολμηρή σάτιρα σχετικά με τη φιλία Τραμπ-Έπσταϊν, ενώ άλλοι θεωρούν ότι είναι προκλητικό ή κακόγουστο. Η τοποθέτησή του στο Mall εξασφαλίζει ορατότητα σε τουρίστες και ντόπιους, συνεχίζοντας τη δημόσια συζήτηση για τον πρόεδρο και τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν.