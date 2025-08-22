Νόμιζε ότι οδηγούσε στην Autobahn: Έτρεχε με 198 χλμ. στην Εθνική Αθηνών-Λαμίας

Ταχύτητα υψηλότερη από αυτήν που χρειάζεται ένα εμπορικό αεροσκάφος για να απογειωθεί «έπιασε» ένα πολυτελές όχημα τύπου «τζιπ». Το ραντάρ της Τροχαίας κατέγραψε μια ταχύτητα 198 χλμ./ώρας, την στιγμή που το όριο στους αυτοκινητοδρόμους της Ελλάδας είναι 130 χλμ./ώρα.

Μόνο στην Γερμανία και ειδικότερα σε συγκεκριμένους τομείς της περίφημης Autobahn δεν υπάρχουν όρια ταχύτητας για τα οχήματα.

Το περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Πέμπτης (21/8) στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας. Σύμφωνα με το Lamianow.gr στο τιμόνι του αυτοκινήτου βρισκόταν ένας 33χρονος Έλληνας.

Κατά την ίδια πηγή την επιχείρηση ακινητοποίησης του οχήματος ανέλαβε ο διοικητής της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας μαζί με έναν αξιωματικό και δύο αστυνομικούς.

Σύλληψη επ' αυτοφόρω

Το όχημα στάθμευσε στα διόδια της Θήβας για λόγους ασφαλείας, όπου και ακολούθησε η σύλληψη του οδηγού στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Με βάση τον νέο, αυστηρότερο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, του επιβλήθηκε πρόστιμο 700 ευρώ, καθώς και αφαίρεση διπλώματος.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το νέο Κ.Ο.Κ αν ο οδηγός υπερβεί το όριο ταχύτητας κατά πάνω από 50 km/h, του επιβάλλεται πρόστιμο 700€ και του αφαιρείται η άδεια οδήγησης -δίπλωμα- για 60 ημέρες. Στην 1η υποτροπή, το πρόστιμο αυξάνεται στα 1.000€ και το δίπλωμα αφαιρείται για 180 ημέρες. Στη 2η υποτροπή, το πρόστιμο φτάνει τα 2.000€ και η αφαίρεση διπλώματος φτάνει το 1 έτος.

Αν ο οδηγός κινηθεί με ταχύτητα πάνω από 200 km/h ή συμμετέχει σε παράνομους αγώνες (κόντρες), το πρόστιμο είναι 2.000€ και το δίπλωμα αφαιρείται για 1 έτος. Η 1η υποτροπή επιφέρει 4.000€ πρόστιμο και 2 χρόνια αφαίρεση, ενώ η 2η φτάνει στα 8.000€ και 4 χρόνια χωρίς δίπλωμα.