Νότια Αφρική: Συνελήφθη άνδρας με 150 δηλητηριώδεις σκορπιούς στις αποσκευές του

Δεν ήταν ναρκωτικά, όπλα ή λαθραία χαρτονομίσματα. Οι αστυνομικοί δεν πίστευαν στα μάτια τους με αυτό που βρήκαν στις αποσκευές ενός 28χρονου στο διεθνές αεροδρόμιο του Κέιπ Τάουν. Ο άνδρας είχε 150 ζωντανούς δηλητηριώδεις σκορπιούς, κρυμμένους ανάμεσα στα ρούχα του.

Ο 28χρονος συνελήφθη στη Νότια Αφρική, έπειτα από επιχείρηση των Αρχών για παράνομη διακίνηση άγριας ζωής. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι σκορπιοί εντοπίστηκαν μέσα στις αποσκευές του, ενώ εικόνα που δημοσιοποίησαν οι αρχές δείχνει τα αραχνοειδή να είναι τυλιγμένα το κάθε ένα ξεχωριστά σε πλαστικό.

Η πληροφορία που οδήγησε στη σύλληψη

Η σύλληψη έγινε την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, στο διεθνές αεροδρόμιο του Κέιπ Τάουν. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Αστυνομία της Ν. Αφρικής, οι Αρχές έλαβαν την πληροφορία ότι ένας άνδρας βρισκόταν στο αεροδρόμιο έχοντας στην κατοχή του σκορπιούς. Αφού κυκλοφόρησε η περιγραφή του υπόπτου, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν, τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν σε έλεγχο των αποσκευών του.

Εκεί βρήκαν τους 150 ζωντανούς σκορπιούς, κρυμμένους ανάμεσα στα ρούχα του.

Ο 28χρονος, το όνομα του οποίου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, συνελήφθη βάσει της νομοθεσίας για τη φύση και την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και για παράνομη κατοχή άγριου ζώου.

#sapsWC [POLICE ARREST A SUSPECT AND SEIZE 150 LIVE VENOMOUS SCORPIONS AT CAPE TOWN INTERNATIONAL AIRPORT]



An intelligence driven operation between Kuilsriver Stock Theft and Endangered Species Unit and Cape Nature, led to the arrest of a 28-year-old man on Friday, 12 June 2026,… pic.twitter.com/7OK14UhVDM — SA Police Service 🇿🇦 (@SAPoliceService) June 13, 2026

Δεν έχει γίνει γνωστός ο τελικός προορισμός

Οι Αρχές δεν έχουν αποκαλύψει ποιος ήταν ο προορισμός του άνδρα ούτε αν οι σκορπιοί προορίζονταν για συγκεκριμένο αγοραστή ή δίκτυο παράνομης διακίνησης.

Η εμπορική τους αξία, σύμφωνα με την αστυνομία, βρίσκεται ακόμη υπό αξιολόγηση. Τα ζώα απομακρύνθηκαν από το αεροδρόμιο και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή εγκατάσταση για φύλαξη και φροντίδα.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν την προέλευση των σκορπιών, την αξία τους και το αν πίσω από την υπόθεση υπάρχει οργανωμένο κύκλωμα.

Το παράνομο εμπόριο

Η Νότια Αφρική είναι μία από τις πιο πλούσιες χώρες του κόσμου σε βιοποικιλότητα και η παράνομη διακίνηση άγριων ζώων παραμένει μία από τις πιο επίμονες απειλές για την πανίδα της.

Συνήθως, η διεθνής προσοχή στρέφεται σε εμβληματικά είδη, όπως οι ρινόκεροι και οι ελέφαντες, που βρίσκονται εδώ και χρόνια στο στόχαστρο κυκλωμάτων για τα κέρατα και το ελεφαντόδοντο. Ωστόσο, οι Αρχές και οι οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής προειδοποιούν ότι τα κυκλώματα δεν περιορίζονται στα μεγάλα ζώα.

Παγκολίνοι, ερπετά, έντομα, αραχνοειδή και άλλα λιγότερο «ορατά» είδη τροφοδοτούν επίσης μια παράνομη αγορά με υψηλά κέρδη. Σε αυτή την αγορά, τα ζώα συχνά μεταφέρονται κάτω από ακραίες συνθήκες, στριμωγμένα σε κουτιά, σακούλες, βαλίτσες ή πλαστικές συσκευασίες, με μεγάλο κίνδυνο για την επιβίωσή τους.