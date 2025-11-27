Νταλιάνης: «Αν κάποιος από άλλη εποχή μας έβλεπε να περπατάμε με το κινητό, θα έλεγε τι είναι αυτό;»

Ο Γιάννης Νταλιάνης ήταν καλεσμένος στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για τη μάστιγα των κινητών και των social media. «Ίσως πια να υπάρχει περισσότερος χρόνος για να μπορούμε να είμαστε περισσότερο γελοίοι. Από την άλλη δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει και περισσότερο χρόνος, γιατί έτσι όπως έχουμε ρυθμίσει ξανά τα ωράριά μας, τις δουλειές μας εργασιακά, από κάθε άποψη, πάλι έχουμε γεμίσει με πράγματα.

Πάντως όταν είσαι στον δρόμο βλέπεις ανθρώπους να περπατάνε μόνοι τους με το κινητό και να διαβάζουν, να κινδυνεύουν τους πατήσουν τα αυτοκίνητα… Αν το έβλεπε κάποιος από άλλη εποχή αυτό, θα έλεγε τι είναι αυτό το πράγμα;»

«Το μέτρο πάντα χρειάζεται»

«Δεν είμαι ο τύπος που θα βυθιστεί στο κινητό, δεν το λέω βέβαια αυτό από θέση ισχύος, γιατί κι εγώ αναγνωρίζω ότι ξοδεύω αρκετό χρόνο σε αυτό. Νομίζω ότι τα πράγματα παίρνουν τον δρόμο τους. Βέβαια, είναι υποκειμενικό και περιπτωσιακό το που θα διαλέξει κανείς να αφιερώσει αυτό τον όποιο παραπάνω χρόνο του, αλλά, παρόλα αυτά, ο δρόμος αυτός είναι προς τα κει. Το θέμα είναι τι θα βγει μέσα από αυτό.

Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε, να πούμε μην το κάνετε, δεν πρέπει, δεν είναι σωστό. Μέσα σε αυτό υπάρχει μια ζωντάνια και μια πραγματικότητα. Τώρα, το μέτρο πάντα χρειάζεται. Οι κόρες μου βυθίζονται πολύ στον κόσμο των social media και αυτό βέβαια είναι ένα πρόβλημα, αλλά κάνουν και αθλήματα και αυτό είναι σίγουρα μια ανάσα».