Ντέμι Μουρ: Γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση κόβουν τα μαλλιά τους αποσεξουαλικοποιώντας τον εαυτό τους

Παγκόσμια Γυναίκα της Χρονιάς 2025 ανέδειξε το περιοδικό Glamour την Ντέμι Μουρ, η τεράστια καριέρα της οποίας εκτείνεται σε πάνω από 40 χρόνια, με επιτυχημένες ταινίες όπως το St Elmo's Fire, το Ghost, το A Few Good Men και, πιο πρόσφατα, το The Substance.

Η 62χρονη υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός, πρόσφατα μάλιστα στις Χρυσές Σφαίρες, κατά την διάρκεια της ομιλίας της παραλαμβάνοντας το βραβείο καλύτερης γυναίκας ηθοποιού σε κινηματογραφική ταινία είχε εξομολογηθεί ότι πριν 30 χρόνια ένας παραγωγός της είχε πει ότι είναι «ηθοποιός για ποπ κορν». «Αυτό με διέβρωσε σε σημείο που σκέφτηκα... ''Ίσως αυτό ήταν όλο. Ίσως είχα κάνει αυτό που έπρεπε να κάνω''», είπε η Ντέμι Μουρ και κατέληξε ότι έπρεπε να σταματήσει να συγκρίνεται με μη ρεαλιστικά ιδανικά και να μάθει ποια είναι η αξία της.

Μιλώντας για την πορεία της η ηθοποιός ξακαθαρίζει στο περιοδικό: «Αν κάτι δεν πήγε ακριβώς όπως θα ήθελα ή δεν ήταν αυτό που ήλπιζα, ναι αυτό ήταν μια απογοήτευση, αλλά εγώ δεν είμαι απογοητευμένη», τονίζει. «Και αυτή είναι τεράστια διαφορά».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Ντέμι Μουρ παραδέχεται ότι ήθελε να είναι ανεξάρτητη από μικρή και αυτάρκης και να ζει μακριά από την μητέρα της. Οι πρώτες δουλειές που έκανε; «Η πρώτη μου δουλειά ήταν σε μια εταιρεία εισπράξεων, όπου μιλούσα στο τηλέφωνο. Έπρεπε να καλώ άτομα που δεν είχαν πληρώσει τους λογαριασμούς τους και επειδή είχα τόσο χαμηλή και βαθιά φωνή, δεν ήξεραν ότι ήμουν περίπου 14 ετών.

Μετά μετακόμισα μόνη μου στα 16. Δεν έκανα την συνηθισμένη δουλειά, δηλαδή να εργάζομαι σε εστιατόριο. Οι δικές μου ήταν δουλειές γραφείου. Δούλευα για έναν λογιστή. Ήμουν ρεσεψιονίστ στην 20th Century Fox για έναν παραγωγό που εργαζόταν για τον Aaron Spelling. Ήταν σαν να βρίσκεσαι στον κόσμο του Χόλιγουντ αλλά όχι στον κόσμο, ήταν πολύ ταπεινωτικό. Το να μπορείς να το παρακολουθείς από αντικειμενική οπτική γωνία και να λες, «Δεν είναι εδώ που θα μείνω». Είχα πολύ μεγαλύτερα σχέδια» εξηγεί.

Παρατηρώ ότι οι γυναίκες που περνούν την εμμηνόπαυση κόβουν τα μαλλιά τους και αποσεξουαλικοποιούν τον εαυτό τους

Η διάσημη ηθοποιός αναφέρθηκε και στην εικόνα της και συγκεκριμένα στο ότι αποφάσισε να μακρύνει τόσο πολύ τα μαλλιά της. «Είμαι τεμπέλα και δεν μου αρέσει να κάθομαι στην καρέκλα του κομμωτηρίου ή να πρέπει να πηγαίνω συχνά.

Ακούμε συχνά ότι καθώς οι γυναίκες μεγαλώνουν, δεν πρέπει να έχουν μακριά μαλλιά. Και για κάποιο λόγο, δεν είχα την ίδια άποψη. Δεν μου έβγαζε νόημα γιατί έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Και παρατήρησα, ότι ιδιαίτερα οι γυναίκες που περνούσαν την εμμηνόπαυση, ότι... Κοιτούσα γύρω μου και έβλεπα ότι όλες έκοβαν τα μαλλιά τους με έναν σχεδόν αρρενωπό τρόπο, απλώς αποσεξουαλικοποιώντας τον εαυτό τους» εξομολογήθηκε.