Ντου στο γήπεδο μετά το Old Firm: Επεισόδια μεταξύ οπαδών Ρέιντζερς και Σέλτικ στο Ibrox

Ένταση και σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Ibrox αμέσως μετά τη λήξη του ντέρμπι ανάμεσα στη Ρέιντζερς και τη Σέλτικ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Σκωτίας.



Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ στην κανονική διάρκεια, όμως η Σέλτικ επικράτησε στη διαδικασία των πέναλτι με 4-2 και εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά. Η έκβαση του αγώνα προκάλεσε μεγάλη ένταση στις εξέδρες, η οποία γρήγορα μεταφέρθηκε και στον αγωνιστικό χώρο.

Με το τελευταίο πέναλτι να κρίνει την αναμέτρηση, οπαδοί και των δύο ομάδων μπήκαν στο γήπεδο, ενώ καταγράφηκαν και ρίψεις αντικειμένων μεταξύ των δύο πλευρών. Για λίγα λεπτά επικράτησε χάος, με την κατάσταση να μοιάζει ανεξέλεγκτη.



Η αστυνομία επενέβη άμεσα και κατάφερε να απομακρύνει τους οπαδούς, αποκαθιστώντας την τάξη. Οι φίλοι της Ρέιντζερς αποχώρησαν σταδιακά από το γήπεδο, ενώ περίπου 7.500 οπαδοί της Σέλτικ παρέμειναν στις εξέδρες για να πανηγυρίσουν την πρόκριση της ομάδας τους.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σκωτίας καταδίκασε τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν μετά τη λήξη του αγώνα, επισημαίνοντας πως θα ξεκινήσει άμεσα έρευνα για τα επεισόδια σύμφωνα με το πρωτόκολλο της δικαστικής επιτροπής.



Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια που οι φίλοι της Σέλτικ είχαν στη διάθεσή τους ολόκληρη την κερκίδα των φιλοξενούμενων στο Ibrox. Από το 2018 ο αριθμός των εισιτηρίων για τους φιλοξενούμενους είχε περιοριστεί δραστικά, πέφτοντας ακόμη και κάτω από τα 1.000.



Παραδοσιακά, περίπου 7.500 φίλοι της Σέλτικ ταξίδευαν στο Ibrox για τα Old Firm, όμως τα τελευταία χρόνια οι διαθέσιμες θέσεις για τους φιλοξενούμενους τόσο εκεί όσο και στο Celtic Park κυμαίνονταν από 750 έως και μηδενικές.