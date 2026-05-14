Ντύλαν: Ο πρώτος σκύλος θεραπείας έπιασε «δουλειά» στο νοσοκομείο Μεταξάς

Τίποτε δεν είναι πιο ανακουφιστικό από το χάδι στο αγαπημένο σου ζώο, είτε πρόκειται για σκύλο είτε γάτα, καθώς αυτή η απλή κίνηση μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πολύτιμο «φάρμακο» για έναν ασθενή προσφέροντάς του κυρίως παρηγορά.

Η πρακτική να υπάρχουν σκύλοι - θεραπευτές στα νοσοκομεία δεν είναι καινούργια. Αρκετά ιδρύματα στο εξωτερικό έχουν εντάξει το αγαπημένο τετράποδο του ανθρώπου στο δυναμικό τους αφού έχει παρατηρηθεί πως τα οφέλη που προσφέρουν στους ασθενείς είναι άκρως ευεργετικά και ανακουφιστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, και μετά από έναν χρόνο πιλοτικού προγράμματος, το νοσοκομείο «Μεταξά» υποδέχτηκε στο δυναμικό του την Τρίτη 12 Μαΐου τον πρώτο σκύλο θεραπείας - επισκέψεων ο οποίος ακούει στο όνομα: Ντύλαν.

Ο Ντύλαν κέρδισε τις καρδιές ασθενών, συνοδών και προσωπικού κατά την πρώτη του επίσκεψη στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας και πλέον εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Οι επισκέψεις στους ασθενείς της Μ.Η.Ν. θα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα εναλλάξ Δευτέρα - Τρίτη και Πέμπτη - Παρασκευή, προκειμένου να έχουν όλοι τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή μαζί του

Κηδεμόνας του είναι ο διοικητής του νοσοκομείου «Μεταξά» Σαράντος Ευσταθόπουλος. Η «πρώτη μέρα στη δουλειά» για τον Ντύλαν πραγματοποιήθηκε συμβολικά ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτών, τιμώντας με έναν ξεχωριστό τρόπο όλους τους επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους ασθενείς με φροντίδα, ανθρωπιά και αφοσίωση.

ΑΠΕ

Οι ογκολογικοί ασθενείς αποκτούν «παρέα με ουρά»

Ο Ντύλαν θα βρίσκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας, προσφέροντας ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, αγάπη, στιγμές ξεγνοιασιάς και χαμόγελου, μέσα από τη μοναδική θεραπευτική δύναμη της επαφής ανθρώπου και ζώου.

Η δράση εντάσσεται στο πρωτοποριακό πρόγραμμα «Παρέα με Ουρά», το οποίο αποτέλεσε έμπνευση και όραμα του κ. Ευσταθόπουλου και υλοποιήθηκε από το νοσοκομείο «Μεταξά» το 2025 σε συνεργασία με τον οργανισμό Dog Therapy και τη συνδρομή του οργανισμού Win Cancer, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών. Το πρόγραμμα συμπλήρωσε ήδη έναν χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας (έναρξη 14 Απριλίου 2025), έχοντας αγκαλιαστεί θερμά από ασθενείς, συνοδούς και επαγγελματίες υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο «Βαγγέλης» συνεχίζει τις εβδομαδιαίες επισκέψεις του κάθε Τετάρτη στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας του Νοσοκομείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται με μηδενική οικονομική επιβάρυνση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποδεικνύοντας πως καινοτόμες δράσεις με ισχυρό κοινωνικό και ανθρωποκεντρικό αποτύπωμα μπορούν να εφαρμοστούν μέσα από συνεργασίες, εθελοντισμό και προσφορά.

Ο διοικητής του νοσοκομείου «Μεταξά», Σαράντος Ευσταθόπουλος, δήλωσε: «Ο νέος μας συνάδελφος Ντύλαν, γίνεται μέρος μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων που καθημερινά προσφέρουν φροντίδα, ανακούφιση και ελπίδα στους ογκολογικούς μας ασθενείς.

Μέσα από το πρόγραμμα "Παρέα με Ουρά", αποδεικνύουμε ότι η ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ολιστικής αντιμετώπισης της νόσου και ότι ένα δημόσιο νοσοκομείο μπορεί να καινοτομεί με ανθρωπιά, συνέπεια και μηδενική επιβάρυνση για τον Έλληνα φορολογούμενο.

Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη ευθύνη που μου δόθηκε η ευκαιρία να είμαι ο πρώτος υγειονομικός κηδεμόνας σκύλου θεραπείας και ειδικότερα του Ντύλαν!».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ