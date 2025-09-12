Ο ΑΔΜΗΕ μέλος στην ένωση GO15 των μεγαλύτερων Διαχειριστών του κόσμου

Στην ένωση των μεγαλύτερων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς παγκοσμίως GO15, έγινε μέλος ο ΑΔΜΗΕ . Η ένταξη του Διαχειριστή στην GO15 επιτεύχθηκε χάρη στα σύνθετα έργα εγχώριων και περιφερειακών ηλεκτρικών διασυνδέσεων υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC) που υλοποιεί ή σχεδιάζει, σε συνδυασμό με την στρατηγική γεωγραφική θέση και το πλούσιο ανανεώσιμο δυναμικό της Ελλάδας.

Η ένωση έχει ως στόχο τη διεθνή δικτύωση και την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ των Διαχειριστών απέναντι σε κοινές προκλήσεις και τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν.

Ενισχύεται η διεθνής παρουσία

Με την ένταξή του στην GO15, ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την εξωστρέφεια και τη διεθνή του παρουσία, δημιουργώντας νέους και ισχυροποιώντας υπάρχοντες δεσμούς με τους Διαχειριστές των μεγαλύτερων Συστημάτων Μεταφοράς του πλανήτη από χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Γαλλία, η Βραζιλία και η Ρωσία.

Τα μέλη της GO15, που μαζί διαχειρίζονται πάνω από το 50% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως, συνεργάζονται στον εντοπισμό αναδυόμενων τεχνολογιών για τον εκσυγχρονισμό και τη θωράκιση των ηλεκτρικών συστημάτων, όπως η ψηφιοποίηση και η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Κυβερνοασφάλεια, η ενσωμάτωση των συστημάτων αποθήκευσης καθώς και στρατηγικές για την ασφαλή προσαρμογή των δικτύων στις ενεργειακές πηγές χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Ανάμεσα στους κύριους στόχους της GO15 είναι επίσης η βελτίωση της ανθεκτικότητας των ηλεκτρικών συστημάτων και της ετοιμότητας των Διαχειριστών σε περιστατικά κρίσεων.

Η GO15 εκπροσωπεί συλλογικά τα μέλη της σε διεθνή φόρουμ και οργανισμούς, μεταξύ των οποίων οι ENTSO-E, International Energy Agency και International Energy Council. Στο πλαίσιο της επόμενης ετήσιας συνάντησής της, η GO15 θα υποδεχθεί επίσημα τον ΑΔΜΗΕ ως το νέο μέλος της.