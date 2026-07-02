O Aνδρουλάκης σε «εθνικά ραντεβού» με το βλέμμα στον Τσίπρα

Το χρονοδιάγραμμα μιλάει από μόνο του. Αρχικά Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τον υποδεχθεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Νωρίς το μεσημέρι, ραντεβού στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τον Νίκο Δένδια, ο οποίος, όπως αναφέρεται και στην σχετική ενημέρωση, θα τον ενημερώσει κατόπιν αιτήματος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τα ζητήματα εθνικής άμυνας.

Δύο συναντήσεις, μία ημέρα, δύο από τα πλέον βαριά χαρτοφυλάκια της κυβέρνησης. Και στα πολιτικά «πηγαδάκια» η ανάγνωση είναι μία: ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να «κουμπώσει» το προφίλ του σε μια περιοχή όπου, μέχρι σήμερα, ο Πρωθυπουργός κρατούσε σχεδόν αποκλειστικά τα ηνία της αφήγησης — από τα ελληνοτουρκικά μέχρι την ενίσχυση της άμυνας και τα ενεργειακά.

Βέβαια, κάποιοι μου είπαν πως τα «εθνικά ραντεβού» του Νίκου Ανδρουλάκη γίνονται με φόντο και τον Αλέξη Τσίπρα. Να θυμίσω ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είχε επιλέξει, ως πρώτο σταθμό των διεθνών του επισκέψεων, την Κύπρο, όπου άνοιξε τα δικά του «χαρτιά» στα εθνικά θέματα, με στόχευση ξεκάθαρη: να δείξει ότι η Αριστερά έχει και λόγο, και εμπειρία διακυβέρνησης πάνω σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας.

Φαίνεται πως τα εθνικά ζητήματα είναι πολύ της μόδας τελευταία. Και όσο η κουβέντα για πρόωρες εκλογές φουντώνει, τόσο περισσότεροι θα στριμώχνονται σε αυτό το μικρό, πολυπόθητο «μπαλκόνι» με θέα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, θέλοντας να βγουν φωτογραφία.