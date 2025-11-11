Ο Αποστολάκης (που περιμένει τον Τσίπρα) πήγε στον Ανδρουλάκη

H φωτογραφία που βλέπετε είναι από τη χθεσινή σύσκεψη του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη για το θέμα της οπλοκατοχής και όπως μπορείτε να διακρίνετε στα δεξιά του Νίκου Ανδρουλάκη, λίγες θέσεις πιο πέρα, κάθεται ο Ευάγγελος Αποστολάκης.

Ο Ρεθυμνιώτης ανεξάρτητος βουλευτής όπως σας έχω γράψει έχει άριστες σχέσεις με πρόσωπα που βρίσκονται στον πυρήνα του ΠΑΣΟΚ και δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στο να δώσει τα χέρια με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Δεν σημαίνει πως αυτό θα συμβεί επειδή πήγε στη χθεσινή εκδήλωση. Και δεν ξέρω εάν και κατά πόσο είναι εύκολο καθώς ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να περιμένει την κίνηση από τον Αλέξη Τσίπρα δηλώνοντας ανοιχτά την ετοιμότητά του να στηρίξει οποιαδήποτε «ενωτική πρωτοβουλία» για τον χώρο της κεντροαριστεράς.

Σε ανθρώπους πάντως που τον γνωρίζουν, εκτός πολιτικής, έχει πει ότι σκέφτεται ακόμα και να τα παρατήσει. Αλλά και πάλι, όλα αυτά αλλάζουν γιατί «όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος».