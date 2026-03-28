Ο Αζάρ αγωνίστηκε σε ποδηλατοδρομία στην Μαγιόρκα και πανηγύρισε τον τερματισμό του με... μπύρα

Ο Έντεν Αζάρ είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της γενιάς του, με τα όσα έκανε ειδικά με την φανέλα της Τσέλσι να είναι τρομερά. Μπορεί ο Βέλγος σταρ να κρέμασε τα παπούτσια του, όμως φαίνεται πως δεν αφήνει τον αθλητισμό.

Ο 35χρονος πρώην επιθετικός της Τσέλσι και τι δεν έχει ακούσει από την ώρα που αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο, για τα κιλά του και για τον τρόπο ζωής του. Ο ίδιος όμως αποδεικνύει πως μπορεί να... χαλάρωσε λίγο και να ξέφυγε από τον τρόπο ζωής ενός επαγγελματία, αλλά δεν σταμάτησε ποτέ τον αθλητισμό. Βρέθηκε λοιπόν στην Μαγιόρκα και συμμετείχε σε ποδηλατικό αγώνα και κατάφερε να τερματίσει κάνοντας 167 χιλιόμετρα (!).

Ο ίδιος δεν δίστασε να μιλήσει στην ισπανική τηλεόραση μετά την επιτυχία του, με τον φακό να τον πιάνει να απολαμβάνει μια δροσερή μπύρα, γιορτάζοντας την επιτυχία του. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Βέλγος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έχει δηλώσει την αγάπη του για τις μπύρες λέγοντας: «Ως Βέλγος, αγαπάω τις μπύρες γιατί η χώρα μου έχει τις καλύτερες μπύρες στον κόσμο, οπότε δεν σας λέω ότι έπινα κάθε μέρα γιατί δεν είναι αλήθεια, αλλά μερικές φορές μετά από ένα καλό παιχνίδι, μία ή δύο είναι ωραία». Πλέον τα λεγόμενα του τα αποδεικνύει, πίνοντας μπύρες με άνεση, συνδυάζοντας τες πάντα με την άθληση.