Ο Χάρης από το Λονδίνο «ονειρεύεται» (;) αριστερές τάσεις και... πρωθυπουργία

Με τη γοητεία ενός stand up αρχάριου δημοσιογράφου ο δήμαρχος της Αθήνας μας μετέφερε τις εξελίξεις από την «καρδιά» του Λονδίνου αμέσως μετά από την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ.

Και άραγε θα μπορέσει ο Άντι Μπέρναμ, πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, να αναλάβει και να ανατάξει τους Εργατικούς;

Την απάντηση τη δίνει ο Χάρης Δούκας που όπως κατάλαβα, από τα λίγα που ξέρω και ακούω, «ονειρεύεται» και την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αλλά (γιατί όχι;) και την πρωθυπουργία:

«Ο Μπέρναμ που έχει πάρα πολλές πιθανότητες να είναι ο νέος πρωθυπουργός, δεν ήταν απλώς δήμαρχος του Μάντσεστερ ανήκε στην περίφημη αριστερή τάση. Σε μια τάση μέσα στο κόμμα που έλεγε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμος ο ρόλος των δήμων και των περιφερειών και πως χρειάζεται ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης, περισσότερο συμμετοχικό, περισσότερο ριζοσπαστικό, περισσότερο ανατρεπτικό», ανέλυσε για τις εξελίξεις ο κ. Δούκας.

Ασχολίαστο. Μαζί με το γεγονός ότι ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ είναι οπαδός της... Έβερτον.

Θα ψηφίσουν οι Άγγλοι για πρωθυπουργό έναν φανατικό «Εβερτόνιαν»;