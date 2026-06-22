Γνώμες Πολιτική Χάρης Δούκας

Ο Χάρης από το Λονδίνο «ονειρεύεται» (;) αριστερές τάσεις και... πρωθυπουργία

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Με τη γοητεία ενός stand up αρχάριου δημοσιογράφου ο δήμαρχος της Αθήνας μας μετέφερε τις εξελίξεις από την «καρδιά» του Λονδίνου αμέσως μετά από την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ. 

Και άραγε θα μπορέσει ο Άντι Μπέρναμ, πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, να αναλάβει και να ανατάξει τους Εργατικούς; 

Την απάντηση τη δίνει ο Χάρης Δούκας που όπως κατάλαβα, από τα λίγα που ξέρω και ακούω, «ονειρεύεται» και την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αλλά (γιατί όχι;) και την πρωθυπουργία: 

«Ο Μπέρναμ που έχει πάρα πολλές πιθανότητες να είναι ο νέος πρωθυπουργός, δεν ήταν απλώς δήμαρχος του Μάντσεστερ ανήκε στην περίφημη αριστερή τάση. Σε μια τάση μέσα στο κόμμα που έλεγε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμος ο ρόλος των δήμων και των περιφερειών και πως χρειάζεται ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης, περισσότερο συμμετοχικό, περισσότερο ριζοσπαστικό, περισσότερο ανατρεπτικό», ανέλυσε για τις εξελίξεις ο κ. Δούκας. 

Ασχολίαστο. Μαζί με το γεγονός ότι ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ είναι οπαδός της... Έβερτον.

Θα ψηφίσουν οι Άγγλοι για πρωθυπουργό έναν φανατικό «Εβερτόνιαν»; 

@doukasharis

Θα μπορέσει ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να ανασυντάξει το Εργατικό Κόμμα και τις προοδευτικές πολιτικές στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την παραίτηση Στάρμερ;

♬ πρωτότυπος ήχος - Haris Doukas

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Γνώμες Πολιτική Χάρης Δούκας

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