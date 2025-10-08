Ο Χαβιέρ Μιλέι το ζει ως ροκ σταρ ενώ η οικονομία της Αργεντινής καταρρέει

Ο «ροκ σταρ πρόεδρος» της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, δείχνει τελευταία να μην μπορεί να βρει satisfaction (ικανοποίηση) - όπως θα έλεγαν και οι Rolling Stones. Οι υποσχέσεις του για μια νέα εποχή ευημερίας βουλιάζουν μέσα σε κύματα οικονομικής κρίσης, σκανδάλων και λαϊκής δυσαρέσκειας.

Το βράδυ της Δευτέρας, όμως, ο ατημέλητος λαϊκιστής της Νότιας Αμερικής - πρώην frontman συγκροτήματος που έκανε αφιέρωμα στους Rolling Stones - ανέβηκε στη σκηνή του Μπουένος Άιρες, ελπίζοντας να τραγουδήσει μακριά τη μιζέρια που τον περιτριγυρίζει.

«Ολέ, ολέ, ολέ, ολέ! Μιλέι! Μιλέι!» φώναζαν χιλιάδες φανατικοί υποστηρικτές του, καθώς ο 54χρονος Λιμπερταριανός ξεκινούσε τη συναυλία του στο Movistar Arena, χωρητικότητας 15.000 θέσεων - τον ίδιο χώρο όπου έχουν εμφανιστεί ροκ ονόματα όπως ο Λίαμ Γκάλαχερ, οι Judas Priest και οι Megadeth.

Απολαμβάνοντας την αποθέωση, ο Μιλέι ύψωσε τα χέρια του ντυμένα με δερμάτινο μπουφάν και, αφού ήπιε μια γουλιά νερό, ξεκίνησε το σετ των εννέα τραγουδιών του - κυρίως ροκ επιτυχιών των ’80s. «Είμαι άνθρωπος», είπε στο κατάμεστο στάδιο. «Ίσως να μη φαίνεται, αλλά είμαι».

Argentine President Javier Milei transformed his Buenos Aires book launch into a rock concert rally, performing for 15,000 cheering supporters as he seeks to energize voters ahead of the October 26 elections. pic.twitter.com/TTBhfndbrj — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) October 8, 2025

Ο πρόεδρος που θα έκοβε τις κρατικές δαπάνες με «αλυσοπρίονο»

Ο Μιλέι ανήλθε στην εξουσία πριν από σχεδόν δύο χρόνια, υποσχόμενος να «εξοντώσει» τον πληθωρισμό και να κόψει τις κρατικές δαπάνες «με αλυσοπρίονο», προκειμένου να σώσει την περίφημα δυσλειτουργική οικονομία της χώρας. «Όπως η πτώση του Τείχους του Βερολίνου σηματοδότησε το τέλος μιας τραγικής εποχής, έτσι κι αυτές οι εκλογές αποτελούν σημείο καμπής για την ιστορία μας», είχε δηλώσει ο πολιτικός και μιμητής του Μικ Τζάγκερ κατά την ορκωμοσία του τον Δεκέμβριο του 2023, αναφέρει ο Guardian.

Για ένα διάστημα, η επιθετική πολιτική λιτότητας του φαινόταν να αποδίδει, τουλάχιστον για ορισμένους. Η επιτυχία του να περιορίσει τον τριψήφιο πληθωρισμό του χάρισε διεθνή αναγνώριση. Ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγύρισε την προσπάθειά του να «ξανακάνει την Αργεντινή μεγάλη».

Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, το «όχημα της επανάστασής» του μοιάζει να εκτροχιάζεται. Οι αμφιβολίες για το πολιτικό του μέλλον έχουν τρομάξει τις αγορές και προκάλεσαν μαζική πώληση του πέσο, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να εξαντλήσει τα ελάχιστα αποθέματα συναλλάγματος για να περιορίσει την κρίση.

Σκάνδαλα τον περιτριγυρίζουν

Τον Σεπτέμβριο, το κόμμα του «La Libertad Avanza» υπέστη ταπεινωτική ήττα στις επαρχιακές εκλογές του Μπουένος Άιρες – όπου ζει σχεδόν το 40% του πληθυσμού της χώρας. Οι υποστηρικτές του φοβούνται τώρα πως θα υποστεί ανάλογη συντριβή και στις εθνικές ενδιάμεσες εκλογές στο τέλος του μήνα.

Την Κυριακή, ένας από τους στενότερους συμμάχους του, ο Χοσέ Λουίς Εσπέρτ, αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τις εκλογές, αφού παραδέχτηκε ότι είχε λάβει 200.000 δολάρια από φερόμενο ως έμπορο ναρκωτικών.

«Ο [Μιλέι] βρίσκεται σε βαθιά κρίση – κρίση διακυβέρνησης, προεδρίας, λαϊκής στήριξης και ικανότητας να συνδεθεί με τη νεολαία», δήλωσε ο δημοσιογράφος Σεμπαστιάν Λακούνσα, που αποκάλυψε το σκάνδαλο.

Όπως σημείωσε, η στήριξη προς τον πρόεδρο καταρρέει ραγδαία λόγω αμφιβολιών για την ηθική του αλλά και λόγω των ανθρώπινων συνεπειών της σκληρής λιτότητας: «Οι περικοπές με το “αλυσοπρίονο” έχουν πλήξει ευαίσθητους τομείς – τα εισοδήματα των συνταξιούχων, τα δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια και τα νοικοκυριά που βλέπουν τους λογαριασμούς και τα τρόφιμα να εκτοξεύονται».

Η κρίση είναι τόσο σοβαρή που τον περασμένο μήνα ο Τραμπ παρενέβη με έκτακτο πακέτο στήριξης έως και 20 δισ. δολάρια, δηλώνοντας: «Τον στηρίζουμε 100% – πιστεύουμε ότι κάνει φανταστική δουλειά».