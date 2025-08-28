Αργεντινή: Πέταξαν πέτρες στον Μιλέι στους δρόμους του Μπουένος Άιρες

Αντιμέτωπος με... πέτρες ήρθε ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Μιλέι στεκόταν στο πίσω μέρος ενός οχήματος που κινούνταν στους δρόμους της Λόμας ντε Ζαμόρα στο Μπουένος Άιρες, όταν τουλάχιστον μία πέτρα χτύπησε το καπό. Άλλα αντικείμενα πετάχτηκαν πάνω από το κεφάλι του Μιλέι πριν απομακρυνθεί με το αυτοκίνητο.

Ξέσπασαν συμπλοκές μεταξύ υποστηρικτών και αντιπάλων του προέδρου, με έναν από τους υποστηρικτές του να τραυματίζεται στα πλευρά, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Στη συνέχεια, ο Μιλέι δημοσίευσε μια φωτογραφία του με τον αντίχειρα προς τα πάνω και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για βία. Ο εκπρόσωπός του, Μανουέλ Αντόρνι, δήλωσε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε.

Ο Μιλέι «δείχνει» υποστηρικτές της αντιπολίτευσης

Ο Μιλέι εθεάθη αργότερα να συνοδεύεται σε ένα μαύρο όχημα με φιμέ τζάμια, αφού του ζητήθηκε από τον τοπικό Τύπο να σχολιάσει το συμβάν. Μαζί του βρισκόταν ο επικεφαλής του προσωπικού του και η αδελφή του Καρίνα Μιλέι κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Είχε ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία για τις ενδιάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου, χαιρετώντας τους υποστηρικτές του και υπογράφοντας βιβλία, πριν του πετάξουν αντικείμενα.

Το γραφείο του Μιλέι ισχυρίστηκε ότι αυτοί που του πέταξαν τα αντικείμενα ήταν υποστηρικτές της αντιπολίτευσης.

Η Λόμας ντε Σαμόρα είναι παραδοσιακά γνωστή ως προπύργιο της περονιστικής αντιπολίτευσης.

Οι τοπικές εκλογές θα διεξαχθούν στην επαρχία του Μπουένος Άιρες στις 7 Σεπτεμβρίου και οι ενδιάμεσες εκλογές στις 26 Οκτωβρίου, οι οποίες δίνουν στον Μιλέι την ευκαιρία να επεκτείνει την εξουσία του σε περιοχές της αντιπολίτευσης.