Ένας Λευκαδίτης σάρωσε τον Μιλέι στις εκλογές του Μπουένος Άιρες - Ποιος είναι ο Γαβριήλ Κατωπόδης

Συντριπτική ήττα στις τοπικές εκλογές του Μπουένος Άιρες υπέστη το κόμμα του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου και μάλιστα τις εκλογές σε μία από τις πιο σημαντικές επαρχίες της χώρας – αυτήν της πρωτεύουσας- κέρδισε ένας Έλληνας πολιτικός.

Ο Λευκαδίτικης καταγωγής, Γαβριήλ Κατωπόδης, υποψήφιος στο Μπουένος Άιρες του αριστερού κόμματος Fuerza Patria, απέσπασε το 47% των ψήφων, έναντι 33,8% που πήρε το κόμμα La Libertad Avanza, με υποψήφιο τον Ντιέγκο Βαλενθουέλα, κόμμα που πρόσκειται στον πρόεδρο της χώρας, Χαβιέρ Μιλέι.

Σημειώνεται ότι το κόμμα του Μιλέι υπέστη αυτήν την ήττα, πριν καν συμπληρώσει δύο χρόνια στην εξουσία, σηματοδοτώντας, όπως τονίζουν αναλυτές, ένα λαϊκό μήνυμα αποδοκιμασίας στη νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφαρμόζει.

Σύμφωνα με το Al Jazzera, το κόμμα του Μιλέι κέρδισε μόνο δύο από τις οκτώ εκλογικές περιφέρειες στην επαρχία του Μπουένος Άιρες. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Αργεντινής παραδέχτηκε ότι η διαφορά των 13 μονάδων με την οποία έχασε το κόμμα του, συνιστά «μια σαφή ήττα».

Ο Χαβιέρ Μιλέι. Φωτογραφία: Reuters

«Υποστήκαμε μια υποχώρηση και πρέπει να την αποδεχτούμε υπεύθυνα», επισήμανε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

«Αν έχουμε κάνει πολιτικά λάθη, θα τα δούμε στο εσωτερικό μας, θα τα επεξεργαστούμε, θα αλλάξουμε τις ενέργειές μας», πρόσθεσε.

Σε μια ανάρτηση στο X, η πρώην περονίστρια πρόεδρος της Αργεντινής, Κριστίνα Κίρχνερ, δήλωσε: «Είδες Μιλέι; ... Βγες από τη φούσκα σου, αδερφέ ... τα πράγματα γίνονται δύσκολα».

Ποιος είναι ο Γαβριήλ Κατωπόδης

Ο Γαβριήλ Κατωπόδης ή Gabriel Katopodis, όπως εμφανίζεται το όνομά του στα ισπανικά, γεννήθηκε το 1967 στο Μπουένος Άιρες και είναι εγγονός οικονομικών μεταναστών από την Λευκάδα.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μπουένος Άιρες και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση.

Φωτό: IMAGO / Newscom / GDA

Εκφράζει πολιτικά το ρεύμα του περονισμού και από το 2011 έως το 2019 διετέλεσε δήμαρχος του Δήμου General San Martín, στο Μπουένος Άιρες. Στη διάρκεια της δημαρχιακής θητείας του, έγινε πιο γνωστός χάρη σε έργα υποδομής και κοινωνικής πολιτικής, όπως η δημιουργία χώρων ασφαλούς στέγασης για γυναίκες που έπεσαν θύματα βίας καθώς η επέκταση του συστήματος Metrobus.

Το Δεκέμβριο του 2019, διορίστηκε ως Υπουργός Δημόσιων Έργων της Αργεντινής, στην κυβέρνηση του Προέδρου Αλμπέρτο Φερνάντες, και παρέμεινε στη θέση έως το 2023. Από το Δεκέμβριο του 2023, υπηρετεί ως Υπουργός Δημόσιας Υποδομής και Δημοσίων Έργων της Επαρχίας του Μπουένος Άιρες, υπό την ηγεσία του Κυβερνήτη Άξελ Κίτσιλοφ. Ως υπουργός, έφερε στην επιφάνεια χιλιάδες έργα σε όλη τη χώρα, σημαντικές επενδύσεις στην υποδομή και προώθησε πλάνα ανάπτυξης με ομοσπονδιακό και περιφερειακό χαρακτήρα.

Ο Κατωπόδης είναι παντρεμένος με τη Νάνσι Καπελόνι, δασκάλα και πολιτικό, με την οποία έχει δύο παιδιά. Από τη δεκαετία του 1980, η οικογένεια Κατωπόδη ζει στο Σαν Μαρτίν, μέρος της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής του Μπουένος Άιρες . Είναι οπαδός της Μπόκα Τζούνιορς.

Ο Γαβριήλ Κατωπόδης είναι ελληνορθόδοξος.

Επιμένει ο Μιλέι, δοκιμάζεται η πολιτική του

Από την πλευρά του πάντως, ο 54χρονος πρόεδρος της χώρας δεσμεύτηκε να μην υποχωρήσει ούτε «1 χιλιοστό» από την οικονομική του ατζέντα για μείωση των δαπανών στο κράτος, πολιτική που, όπως είπε, «θα εμβαθύνει και θα επιταχύνει».

Πάντως, οι εκλογές για την ηγεσία της πλουσιότερης επαρχίας της Αργεντινής θεωρούνται ως τεστ για τα λεγόμενα μέτρα «αλυσοπρίονου» του Μιλέι, καθώς το 40% του πληθυσμού της χώρας ζει στο Μπουένος Άιρες και η επαρχία αυτή αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο του ΑΕΠ της χώρας.

Reuters

Η Αργεντινή θα προσέλθει στις κάλπες στα τέλη Οκτωβρίου για τις ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου, οι οποίες θα αποτελέσουν μια ακόμη κρίσιμη πολιτική δοκιμασία για τον Μιλέι. Το Κογκρέσο κυριαρχείται ήδη από κόμματα της αντιπολίτευσης και η ήττα στο Μπουένος Άιρες είναι πλήγμα στις ελπίδες του Αργεντινού προέδρου να επεκτείνει την επιρροή του.

Τα ποσοστά ανεργίας στην Αργεντινή βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο υψηλότερο σημείο τους από το 2021, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και η κυβέρνηση Μιλέι έχει επίσης εμπλακεί σε σκάνδαλο διαφθοράς, το οποίο συνδέεται με την αδερφή του προέδρου και στενούς βοηθούς του.

Το βέτο που άσκησε ο Μιλέι σε νομοσχέδιο που αποσκοπούσε στην αύξηση των συντάξεων και των δαπανών για άτομα με αναπηρία, πυροδότησε τεράστιες κοινωικές κινητοποιήσεις. Το Κογκρέσο αργότερα ανέτρεψε το βέτο του.