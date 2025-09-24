«Έτοιμος» να σώσει τον Μιλέι και την οικονομία της Αργεντινής ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «είναι έτοιμες» να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση της οικονομίας της Αργεντινής, που βρίσκεται σε όλο και αυξανόμενη αναταραχή.

«Όλες οι επιλογές για σταθεροποίηση είναι στο τραπέζι», έγραψε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, χαρακτηρίζοντας την Αργεντινή «συστημικά σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική».

Το μήνυμα του Αμερικανού ΥΠΟΙΚ συνέβαλε στο να ηρεμήσουν οι χρηματαγορές, που δείχνουν ιδιαίτερα ανήσυχες, ειδικά μετά τις πρόσφατες απώλειες στις εκλογές, οι οποίες αυξάνουν τις αμφιβολίες για την ατζέντα του Χαβιέρ Μιλέι, που περιλαμβάνει περικοπές δαπανών και φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις.

Έντονα πτωτικά κινείται το τελευταίο διάστημα και το πέσο, με τους επενδυτές να πωλούν μαζικά μετοχές και ομόλογα Αργεντινής.

Ο Μιλέι, φιλελεύθερος στα οικονομικά και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, εξελέγη Πρόεδρος της Αργεντινής το 2023 ως αουτσάιντερ με την υπόσχεση να ελέγξει τον πολύ υψηλό πληθωρισμό προχωρώντας σε δραστικές περικοπές κυβερνητικών δαπανών και άλλες μεταρρυθμίσεις.

Φυσικά, η σταθεροποίηση του πέσο της Αργεντινής αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για να το επιτύχει.

Όμως, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, με το νόμισμα να διολισθαίνει, καθώς οι επενδυτές βγάζουν κεφάλαια από τη χώρα, εν μέρει επειδή ανησυχούν για την ικανότητα της κυβέρνησης να διατηρήσει το πέσο σταθερό.

Έτοιμη να επέμβει η αμερικανική κυβέρνηση

Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα η Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής έχει προσπαθήσει να διατηρήσει το νόμισμα σε σταθερά επίπεδα – ξοδεύοντας έως και 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από δύο μέρες από τα αποθεματικά της – για να αγοράσει πέσο, με αποτέλεσμα όμως να διακινδυνέψει ακόμα περισσότερο τη σταθερότητα στη χώρα όταν φτάσει η ώρα της αποπληρωμής ομολόγων.

Ο Μπέσεντ, πάντως, δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση σκέφτεται να παρέμβει για να βοηθήσει την οικονομία της Αργεντινής με αγορές πέσο ή με εκδόσεις ομολόγων σε αμερικανικά δολάρια, μεταξύ άλλων μέτρων.

Φυσικά, ο Μιλέι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στις ΗΠΑ τονίζοντας ότι «όλοι εμείς που υπερασπιζόμαστε τις ιδέες της ελευθερίας πρέπει να εργαστούμε μαζί για την ευημερία των λαών μας».

Αξίζει, βέβαια, να θυμίσουμε ότι ο Μιλέι ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που συναντήθηκε με τον Τραμπ μετά τη νίκη του στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2024, ενώ οι πολιτικές που ακολουθεί έχουν κερδίσει το σεβασμό πολλών συντηρητικών στις ΗΠΑ, μεταξύ τους και του Έλον Μασκ.