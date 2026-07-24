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Η Σοφία Βεργκάρα συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακοπές της στην Ελλάδα, με τη Μύκονο να αποτελεί έναν από τους αγαπημένους της καλοκαιρινούς σταθμούς.

Η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram στιγμές από τη βραδινή της έξοδο στο νησί, δείχνοντας πως εκτός από τις χαλαρές στιγμές δίπλα στη θάλασσα, απολαμβάνει και τη φημισμένη νυχτερινή ζωή της Μυκόνου.

Το βίντεο που ξεχώρισε

Σε ένα από τα βίντεο που ανάρτησε, η Σοφία Βεργκάρα εμφανίζεται να χορεύει με ιδιαίτερα ανεβασμένη διάθεση σε γνωστό στέκι του νησιού.

Για τη βραδιά επέλεξε ένα εντυπωσιακό φούξια στράπλες φόρεμα, το οποίο τράβηξε τα βλέμματα και συμπλήρωσε το λαμπερό καλοκαιρινό της στιλ.

Στην παρέα της βρισκόταν και η Μαρίνα Βερνίκου, με τις δύο γυναίκες να απολαμβάνουν τη μουσική και τη διασκέδαση σε χαλαρό κλίμα.

«Νύχτες στη Μύκονο»

Η ηθοποιός συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λιτή λεζάντα «Νύχτες στη Μύκονο», δίνοντας μια μικρή γεύση από τις καλοκαιρινές της στιγμές στην Ελλάδα.

Το βίντεο και οι φωτογραφίες συγκέντρωσαν μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες likes και σχόλια, με τους διαδικτυακούς της φίλους να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους τόσο για την ενέργεια όσο και για την εντυπωσιακή της εμφάνιση.

Η Σοφία Βεργκάρα εξακολουθεί να μοιράζεται εικόνες από τις διακοπές της στη χώρα μας, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή του ελληνικού καλοκαιριού και αναδεικνύοντας, μέσα από τις αναρτήσεις της, τη μοναδική ατμόσφαιρα της Μυκόνου.