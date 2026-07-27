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Η Σήλια Κριθαριώτη ξεσάλωσε στη Μύκονο παρέα με τις διάσημες φίλες της που έρχονται από κάθε σημείο του πλανήτη, Ελληνίδες και ξένες.

Κάποια στιγμή στην παρέα της μπήκε και η Σοφία Βεργκάρα, η λατίνα ηθοποιός που το Χόλιγουντ αγαπά και οι δύο γυναίκες έφαγαν, ήπιαν, γέλασαν, χόρεψαν.

Η διάσημη celebrity ήταν καθόλη τη διάρκεια των διακοπών της στην Ελλάδα ακομπλεξάριστη, μιλούσε με όλους, δοκίμαζε τα ελληνικά φαγητά δίχως τύψεις και ενοχές, φωτογραφιζόταν στο νησί και ανέβαζε φωτογραφίες στα social media αποδεικνύοντας το πόσο καλή πρέσβειρα του ελληνικού τουρισμού είναι!

Σήλια Κριθαριώτη: Ξέφρενοι χοροί στη Μύκονο με Σοφία Βεργκάρα, Καλομοίρα και Μαριέττα Χρουσαλά



Η σχεδιάστρια μόδας και οι διάσημες φίλες της παρτάρουν στο νησί των Ανέμων και δεν το κρύβουν! pic.twitter.com/0WBKEg9Xke — Flash.gr (@flashgrofficial) July 27, 2026

Αργότερα στη γυναικοπαρέα προστέθηκε η Καλομοίρα και η Μαριέττα Χρουσαλά που επίσης είναι κολλητές και κοσμοπολίτισσες και κάπως έτσι το νησί των Ανέμων πήρε φωτιά!