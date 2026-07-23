Σοφία Βεργκάρα: Πρώτα ο ξέφρενος χορός στην Μύκονο και μετά το... γαλακτομπούρεκο

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Σοφία Βεργκάρα επισκέπτεται την Μύκονο, αφού από το καλοκαίρι του 2013 που ήρθε για πρώτη φορά, έπαθε... έρωτα και με κάθε αφορμή επιστρέφει στο νησί. Η Κολομβιανή σταρ τα τελευταία 24ωρα βρίσκεται στο νησί των Ανέμων και έχει φροντίσει να ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, για όλες τις δραστηριότητες της στο νησί.

«Noches en Grecia», έγραψε η σταρ του Χόλυγουντ, που στα ελληνικά σημαίνει «Νύχτες στην Ελλάδα» και το πάρτυ για την ίδια και την παρέα της ξεκίνησε για τα καλά, όπως φαίνεται στα στιγμιότυπα που βγήκαν στη δημοσιότητα. Η Σοφία Βεργκάρα φαίνεται να έχει αποκτήσει καλούς φίλους στη χώρα μας, ανάμεσα τους και η Ελληνίδα φωτογράφος Μαρίνα Βερνίκος και έτσι βρίσκει πάντα λόγο να επιλέγει τη χώρα μας για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Μετά το πολυτελές δείπνο στον Scorpio και τους ξέφρενους χορούς, με μουσική της διεθνούς Κορεάτισσας Dj Peggy Gou, η Σοφία Βεργκάρα έκατσε να ξεκουραστεί και ζήτησε να φάει το παραδοσιακό σιροπιαστό... γαλακτομπούρεκο. Ο ενθουσιασμός της ήταν τόσο μεγάλος για την γαστρονομική εμπειρία που έζησε, που δεν μπορούσε να σταματήσει να τρώει.