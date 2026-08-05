Κάθε καλοκαίρι το νησί των Ανέμων φιλοξενεί δεκάδες διάσημους επισκέπτες, όμως υπάρχουν αφίξεις που δεν περνούν απαρατήρητες.

Η Μύκονος συνεχίζει να αποτελεί σημείο συνάντησης για τη διεθνή showbiz και αυτή τη φορά υποδέχθηκε δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες πρωταγωνίστριες του Χόλιγουντ. Η Νικόλ Κίντμαν και η Ζόε Σαλντάνα βρέθηκαν στο νησί των Ανέμων, επιλέγοντας να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα κινηματογραφικά πλατό.

Η Νικόλ Κίντμαν στο Nammos

Η βραβευμένη με Όσκαρ Νικόλ Κίντμαν βρέθηκε στο Nammos, όπου απόλαυσε το γεύμα της σε χαλαρό κλίμα.

Το μεσημέρι της Τετάρτης 5 Αυγούστου, οι δύο βραβευμένες ηθοποιοί έκαναν κοινή εμφάνιση στο Nammos, στην παραλία της Ψαρρούς, συνοδευόμενες από φίλους και συνεργάτες. Η άφιξή τους δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αρκετοί λουόμενοι τις αναγνώρισαν αμέσως, ενώ οι κάμερες του Mykonos Live TV κατέγραψαν τις στιγμές της επίσκεψής τους.

Η Νικόλ Κίντμαν και η Ζόε Σαλντάνα συνεργάζονται στενά

Η παρουσία τους στο ίδιο τραπέζι μόνο τυχαία δεν ήταν. Η Νικόλ Κίντμαν και η Ζόε Σαλντάνα συνεργάζονται στενά στη δημοφιλή σειρά Lioness, η οποία επέστρεψε πρόσφατα με τον τρίτο κύκλο της στο Paramount+, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της. Η επαγγελματική τους σχέση έχει εξελιχθεί σε μια δυνατή φιλία, κάτι που αποτυπώνεται και στις κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους.

Λίγες ημέρες πριν ταξιδέψουν στην Ελλάδα, η Ζόε Σαλντάνα είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη συμπρωταγωνίστριά της, αποκαλύπτοντας πως η συνεργασία τους ξεπερνά τα όρια των γυρισμάτων. Όπως είχε δηλώσει, η Νικόλ Κίντμαν είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο «είναι χαρά να συνεργάζεσαι», περιγράφοντας το εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί ανάμεσά τους.

Για τη Ζόε Σαλντάνα, η Μύκονος αποτελεί έναν γνώριμο καλοκαιρινό προορισμό, καθώς έχει επισκεφθεί το νησί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Η παρουσία της Νικόλ Κίντμαν, ωστόσο, προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με πολλούς επισκέπτες να στρέφουν διακριτικά το βλέμμα τους προς το τραπέζι όπου γευμάτιζε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.

Η Μύκονος παραμένει πόλος έλξης για τους διεθνείς σταρ

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μύκονος συγκεντρώνει μεγάλα ονόματα της διεθνούς showbiz, όμως κάθε νέα άφιξη επιβεβαιώνει πως το νησί εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς παγκοσμίως.

Άλλη μία ημέρα στη Μύκονο, άλλη μία άφιξη που επιβεβαιώνει γιατί το νησί εξακολουθεί να βρίσκεται σταθερά στις πρώτες επιλογές των μεγαλύτερων ονομάτων της διεθνούς showbiz. Για τους επισκέπτες ήταν μια ακόμη ευκαιρία να δουν από κοντά δύο γυναίκες που πρωταγωνιστούν εδώ και χρόνια στο Χόλιγουντ, απολαμβάνοντας το ελληνικό καλοκαίρι με φόντο το Αιγαίο.