Η Σοφία Βεργκάρα γιορτάζει τα γενέθλιά της ποζάροντας με μπικίνι – «Τα 54 είναι καλός αριθμός»

Τα 54 χρόνια της συμπλήρωσε η Σοφία Βεργκάρα και αποφάσισε να το γιορτάσει στην Ιταλία, ποζάροντας με μαγιό πάνω σε σκάφος.

Η διάσημη ηθοποιός και διαχρονικό sex symbol φόρεσε ένα κόκκινο μπικίνι και φωτογραφήθηκε δίπλα στη θάλασσα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία.

Στην ανάρτησή της στο Instagram ευχαρίστησε τους θαυμαστές για την αγάπη και τις ευχές που της έστειλαν για τα γενέθλιά της, καθώς και την Ιταλία για τις... 300 τούρτες που της έκαναν δώρο.

«Τόσο χαρούμενη για όλη την αγάπη που μου δείξατε χθες! Ήταν τα καλύτερα γενέθλια που έχω περάσει ποτέ! Και ευχαριστώ την Ιταλία για τις 300 τούρτες μου. Τα 54 είναι ένας καλός αριθμός», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.