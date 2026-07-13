Πέθανε ο Σαμ Νιλ, o εμβληματικός ηθοποιός του «Jurassic Park»

Θλίψη στον χώρο του κινηματογράφου προκαλεί η είδηση του θανάτου του Σαμ Νιλ, του πολυβραβευμένου Νεοζηλανδού ηθοποιού που έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από ταινίες όπως το «Jurassic Park» και το «The Piano».

Ο θάνατος του Σαμ Νιλ έγινε γνωστός τη Δευτέρα, μέσα από ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.

«Με τεράστια θλίψη, η whānau (οικογένεια) του Σαμ Νιλ μοιράζεται την είδηση του θανάτου του. Ο Σαμ περιβαλλόταν από την οικογένειά του και έφυγε από τη ζωή με την αξιοπρέπεια που χαρακτήρισε ολόκληρη τη ζωή του», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η οικογένειά του σημείωσε πως περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές αργότερα, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στην ιδιωτικότητά της αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η μάχη με τον καρκίνο

Τα αίτια του θανάτου του δεν έγιναν γνωστά. Ωστόσο, ο Σαμ Νιλ είχε αποκαλύψει το 2022 ότι είχε διαγνωστεί με αγγειοανοσοβλαστικό Τ-λεμφοβλαστικό λέμφωμα (angioimmunoblastic T-cell lymphoma), μια σπάνια μορφή καρκίνου του αίματος τρίτου σταδίου.

Ο ηθοποιός είχε αναφέρει πρόσφατα ότι ήταν πλέον απαλλαγμένος από τον καρκίνο.

Η οικογένειά του εξέφρασε τις ευχαριστίες της στο προσωπικό του ιδιωτικού νοσοκομείου St Vincent’s στο Σίδνεϊ για τη φροντίδα και τη στήριξη που παρείχε.

Reuters

Τον θάνατο του Σαμ Νιλ αποχαιρέτησε και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Ο Σαμ Νιλ πρωταγωνίστησε σε τόσες αγαπημένες αυστραλιανές ιστορίες και κέρδισε μια ξεχωριστή θέση στις αυστραλιανές καρδιές. Ευφυής και λιτός, σκεπτόμενος και συγκρατημένος, αντιμετώπισε την ασθένεια με την ίδια αξιοπρέπεια, το χιούμορ και την αποφασιστικότητα που χαρακτήριζαν κάθε ερμηνεία του», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αυστραλός πρωθυπουργός.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως ο ηθοποιός θα λείψει σε πολλούς και θα μείνει για πάντα στη μνήμη του κοινού.