Η Σοφία Βεργκάρα συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακοπές της στη Μύκονο, όμως αυτή τη φορά δεν ήταν μόνο η παρουσία της που συγκέντρωσε τα βλέμματα. Μια απρόσμενη συνάντηση με τον Αντώνη Ρέμο έδωσε αμέσως κοσμικό χρώμα στην ημέρα και έγινε θέμα συζήτησης στο νησί.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε γνωστό παραλιακό στέκι της Ψαρρούς, εκεί όπου η διάσημη ηθοποιός περνούσε χαλαρές στιγμές μαζί με την παρέα της.

Μια θερμή συνάντηση μπροστά στα βλέμματα όλων

Μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία του Αντώνη Ρέμου, η Σοφία Βεργκάρα σηκώθηκε για να τον χαιρετήσει.

Οι δυο τους αντάλλαξαν μια θερμή χειραψία, χαμόγελα και λίγα λόγια σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, ενώ η σύντομη συνομιλία τους τράβηξε αμέσως την προσοχή όσων βρίσκονταν στον χώρο.

Στην ίδια παρέα βρισκόταν και η Μαρίνα Βερνίκου, με την ατμόσφαιρα να παραμένει χαλαρή και καλοκαιρινή.

Τα κινητά πήραν... φωτιά

Όπως συμβαίνει σχεδόν σε κάθε εμφάνιση της χολιγουντιανής σταρ στο νησί, έτσι και αυτή η συνάντηση δεν πέρασε απαρατήρητη.

Αρκετοί από τους παρευρισκόμενους έσπευσαν να απαθανατίσουν τη στιγμή με τα κινητά τους, καθώς η εικόνα της Σοφία Βεργκάρα να συνομιλεί με τον Αντώνη Ρέμο αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της ημέρας.

Η διάσημη ηθοποιός εξακολουθεί να βρίσκεται στη Μύκονο για τις καλοκαιρινές της διακοπές, με κάθε δημόσια εμφάνισή της να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο των επισκεπτών του νησιού όσο και των φωτογραφικών φακών.